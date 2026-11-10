10 KASIM'DA BANKALAR VE NOTERLER AÇIK MI? 10 Kasım'da bankalar çalışıyor mu?

Türkiye genelinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında düzenlenecek törenler öncesinde bankaların çalışma takvimi gündeme geldi. Günlük bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, şubelerin açık olup olmayacağını ve para transferlerinde uygulamanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, 10 Kasım'da bankalar normal mesaisini sürdürecek mi? EFT, havale ve şube işlemlerinde değişiklik olacak mı? İşte detaylar…

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, resmi tatil kapsamında yer almadığı için bankacılık hizmetlerinde herhangi bir kesinti yaşanmayacak. Bu nedenle kamu ve özel bankalara ait şubeler normal çalışma saatleri içinde hizmet vermeyi sürdürecek, vatandaşlar da para transferi, ödeme, kredi ve diğer bankacılık işlemlerini olağan mesai düzeni içerisinde gerçekleştirebilecek.

10 KASIM'DA NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, ulusal bayram veya genel tatil statüsünde bulunmadığı için kamu kurumlarında ve özel sektörde olduğu gibi noterliklerde de tam veya yarım gün tatil uygulanmamaktadır.

Çalışma Saatleri: Noterler, hafta içi standart mesai saatleri olan 09:00 ile 17:00 arasında normal işlemlerini sürdürecektir. (Öğle arası 12:30 - 13:30 saatleri arasındadır).

İşlemler: Araç alım-satım, vekaletname düzenleme, imza sirküleri ve tasdik gibi tüm noterlik işlemleri mesai saatleri içerisinde sorunsuz bir şekilde yapılabilecektir.