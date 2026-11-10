ATV CANLI YAYIN | MÜGE ANLI CANLI YAYINDA DUYURDU: Elife Doğrul cinayetinde o isimler tutuklandı...

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan Elife Doğrul dosyasında önemli bir gelişme yaşandı. 13 Mayıs 2003 tarihinde kaybolan ve o günden bu yana kendisinden haber alınamayan Elife Doğrul'un akıbetine ilişkin yürütülen soruşturmada iki şüpheli tutuklandı.
Müge Anlı, 10 Kasım Salı günü canlı yayında yaptığı açıklamada, Elife Doğrul'un kayınbiraderleri Metin Musacalı ve Türkeş Musacalı'nın tutuklandığını duyurdu.
23 YILLIK KAYIP DOSYASI YENİDEN AÇILDI
Henüz 24 yaşındayken, 13 Mayıs 2003 tarihinde ortadan kaybolan Elife Doğrul'dan yıllardır haber alınamıyordu. Aradan geçen 23 yılın ardından kızı Hülya Yıldız, annesinin başına ne geldiğini öğrenebilmek için Müge Anlı'nın programına başvurdu.
Yapılan başvuruyla yeniden gündeme gelen dosyada, Elife Doğrul'un öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulmaya başlandı.
KARDEŞİ HAKKINDA ÇARPICI İDDİALARDA BULUNMUŞTU
Soruşturma sürecinde en çok dikkat çeken açıklamalardan biri Talip Musacalı'dan geldi. Musacalı, kardeşi Metin Musacalı'nın Elife Doğrul'u öldürdüğünü öne sürdü.
İddiasına göre Metin Musacalı, Muhammed Baycur ile birlikte Elife Doğrul'un cansız bedenini Aydın'ın Söke ilçesindeki bir araziye gömdü. Bu açıklamalar, yıllardır çözülemeyen kayıp dosyasındaki cinayet şüphesini daha da güçlendirdi.
İddiaların ardından Aydın, İzmir ve Mersin'de yürütülen operasyonlarda toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.
MÜGE ANLI CANLI YAYINDA DUYURDU: İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Elife Doğrul dosyasında beklenen gelişme 10 Kasım tarihli canlı yayında açıklandı. Müge Anlı, soruşturma kapsamında Elife Doğrul'un kayınbiraderleri Metin Musacalı ve Türkeş Musacalı'nın tutuklandığını izleyicilerle paylaştı.
23 yıldır kendisinden haber alınamayan Elife Doğrul'un akıbetine ilişkin soruşturmada yaşanan bu gelişme, dosyanın yeniden gündemin üst sıralarına taşınmasına neden oldu.