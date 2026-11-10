ATV CANLI YAYIN | MÜGE ANLI CANLI YAYINDA DUYURDU: Elife Doğrul cinayetinde o isimler tutuklandı...

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan Elife Doğrul dosyasında önemli bir gelişme yaşandı. 13 Mayıs 2003 tarihinde kaybolan ve o günden bu yana kendisinden haber alınamayan Elife Doğrul'un akıbetine ilişkin yürütülen soruşturmada iki şüpheli tutuklandı.

Müge Anlı, 10 Kasım Salı günü canlı yayında yaptığı açıklamada, Elife Doğrul'un kayınbiraderleri Metin Musacalı ve Türkeş Musacalı'nın tutuklandığını duyurdu.