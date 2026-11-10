En çok aranan meyve! Sadece sonbahara özgü: Artık olgunlaştı, toplanıyor...

SONBAHARA ÖZGÜ BİR MEYVE

Halk arasında "yaban elması" olarak bilinen alıç, tamamen doğal, katkısız ve kendiliğinden yetişmesiyle hem yöre halkının hem de doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Tatlı-mayhoş aroması ile bilinen bu mevsimde de en olgun ve lezzetli haline ulaşan meyveleri toplamak isteyen vatandaşlar, alıç ağaçlarının altında hummalı bir çalışma yürütüyor. Sonbahara özgü meyvelerden biri olan alıç, hem taze olarak tüketiliyor hem de meyve suyu ve sirke yapımında değerlendiriliyor.