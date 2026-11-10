KPSS ORTAÖĞRETİM SONUCU SORGULAMA | 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı açıklandı mı? KPSS Ortaöğretim sonuçları nereden öğrenilir?

25 Ekim'de gerçekleştirilen 2026 KPSS Ortaöğretim sınavının ardından gözler ÖSYM'nin sonuç açıklama tarihine çevrildi. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday, sınav sonuçlarının erişime açılacağı günü merakla bekliyor. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları hangi gün açıklanacak? İşte ÖSYM'nin duyurduğu sonuç takvimi...
2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimi ile KPSS Ortaöğretim sonuç tarihi belli oldu.
Buna göre; KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak.
KPSS LİSE SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklandı duyurusunun ardından adaylar sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreyle puanlarını sorgulayabilecek.