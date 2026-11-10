SPOTIFY YILLIK ÖZETE GÜNLER KALDI: Spotify Wrapped 2026 ne zaman yayınlanacak?

Yılın en çok dinlenen şarkıları ve sanatçıları Spotify Wrapped 2026 ile gün yüzüne çıkmaya hazırlanıyor. Milyonlarca kullanıcının heyecanla beklediği kişisel müzik özeti için gözler Spotify'dan gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, Spotify Wrapped 2026 ne zaman çıkacak, kullanıcıların erişimine sunuldu mu? İşte yayın tarihine ilişkin merak edilenler…