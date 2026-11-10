SPOTIFY YILLIK ÖZETE GÜNLER KALDI: Spotify Wrapped 2026 ne zaman yayınlanacak?

Yılın en çok dinlenen şarkıları ve sanatçıları Spotify Wrapped 2026 ile gün yüzüne çıkmaya hazırlanıyor. Milyonlarca kullanıcının heyecanla beklediği kişisel müzik özeti için gözler Spotify'dan gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, Spotify Wrapped 2026 ne zaman çıkacak, kullanıcıların erişimine sunuldu mu? İşte yayın tarihine ilişkin merak edilenler…
SPOTIFY WRAPPED 2026 NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Spotify, yıllık Wrapped özetini geçmiş yıllarda çoğunlukla kasım sonu ile aralık başında kullanıcıların erişimine açtı. Bu doğrultuda 2026 özetinin 29 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında yayınlanması bekleniyor.
Spotify tarafından Wrapped 2026'nın kesin çıkış tarihine ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı.
SPOTIFY WRAPPED ÖNCEKİ YILLARDA HANGİ TARİHLERDE YAYINLANDI?
Spotify Wrapped'in geçmiş yıllardaki açıklanma tarihleri şöyle:
2025: 3 Aralık
2024: 4 Aralık
2023: 29 Kasım
2022: 30 Kasım
2021: 1 Aralık
2020: 1 Aralık
2019: 5 Aralık
SPOTIFY 2026 ÖZETİNE NASIL BAKILIR?
Spotify Wrapped 2026 yayınlandığında kullanıcılar, mobil uygulamanın ana sayfasından veya arama bölümüne 2026 yazarak kişisel özetlerine ulaşabilecek. Bilgisayar kullanıcıları ise Gözat sekmesini kullanabilecek.
Özette en çok dinlenen şarkılar, sanatçılar, albümler, podcast'ler ve toplam dinleme süresi gibi istatistikler yer alacak. Kasım ayında dinlenen parçaların da yıllık listeye dahil edilmesi bekleniyor.