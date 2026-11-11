13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Bakan Gürlek tarih verdi! İşte merak edilen düzenlemeler

Ancak söz konusu başlıkların tamamının 13. Yargı Paketi'nde yer alacağı kesinleşmiş değil. Resmi kanun teklifinin TBMM'ye sunulmasıyla birlikte düzenlemelerin kapsamı netlik kazanacak.

13. YARGI PAKETİ'NDE GENEL AF VE İNFAZ İNDİRİMİ VAR MI?

Yeni yargı paketiyle ilgili en çok araştırılan konuların başında genel af, infaz indirimi ve denetimli serbestlik geliyor. Özellikle hükümlü ve tutuklu yakınları, yeni düzenlemede ceza infaz sürelerini etkileyebilecek bir değişiklik yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

Ancak paylaşılan açıklamalarda genel af veya infaz indirimi konusunda kesinleşmiş bir düzenleme bulunmuyor. Bu nedenle pakette af ya da infaz indirimi yer alacağı yönündeki iddiaların resmi kanun teklifi açıklanmadan kesin bilgi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

13. YARGI PAKETİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

13. Yargı Paketi'nin yürürlüğe girmesi için öncelikle kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulması gerekiyor. Teklifin ilgili komisyonda görüşülmesinin ardından TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi bekleniyor.

Meclis'te kabul edilen düzenlemenin Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlük süreci başlayacak. Bu aşamalar tamamlanmadan 13. Yargı Paketi için kesin yürürlük tarihi vermek mümkün değil.