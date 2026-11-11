13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Bakan Gürlek tarih verdi! İşte merak edilen düzenlemeler

13. Yargı Paketi'nin Meclis'e sunulacağı tarih, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasıyla yeniden gündeme geldi. Daha önce ekim ayında TBMM'ye sunulması hedeflenen düzenlemenin takviminde değişiklik yaşandı. Bakan Gürlek, paketin bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Meclis'e geleceğini açıkladı.
Henüz TBMM Başkanlığına sunulmuş resmi bir kanun teklifi bulunmazken, düzenlemenin görüşüleceği kesin tarih de açıklanmadı.
BAKAN GÜRLEK'TEN 13. YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni yargı paketiyle ilgili yaptığı açıklamada özellikle sosyal medya düzenlemesine dikkat çekti. Gürlek, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Özellikle sosyal medya yasası bizim çok önem verdiğimiz bir konu. Bu 13'üncü Yargı Paketi de bütçe görüşmelerinden sonra Meclis'e gelecek. Orada milletvekillerimizin takdiriyle de inşallah o konu çıkacak."
13. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER? HANGİ DÜZENLEMELER GÜNDEMDE?
13. Yargı Paketi'nin içeriği vatandaşlar tarafından araştırılırken, hazırlık sürecinde öne çıkan başlıklar da merak ediliyor. Yargılamaların hızlandırılması, mahkemelerin iş yükünün azaltılması ve aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümünün kolaylaştırılması gündemdeki konular arasında yer alıyor.
Pakette ele alınması beklenen başlıklar şöyle:
-Boşanma davalarının daha kısa sürede sonuçlandırılması
-Süresiz nafaka konusunda yeni düzenleme yapılması
-Aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümünün kolaylaştırılması
-Kira ve tahliye davalarının hızlandırılması
-Yargı süreçlerinde etkinliğin artırılması
-İnfaz sistemiyle ilgili olası değişiklikler
-Sosyal medya kullanımına ilişkin yeni düzenlemeler
Ancak söz konusu başlıkların tamamının 13. Yargı Paketi'nde yer alacağı kesinleşmiş değil. Resmi kanun teklifinin TBMM'ye sunulmasıyla birlikte düzenlemelerin kapsamı netlik kazanacak.
13. YARGI PAKETİ'NDE GENEL AF VE İNFAZ İNDİRİMİ VAR MI?
Yeni yargı paketiyle ilgili en çok araştırılan konuların başında genel af, infaz indirimi ve denetimli serbestlik geliyor. Özellikle hükümlü ve tutuklu yakınları, yeni düzenlemede ceza infaz sürelerini etkileyebilecek bir değişiklik yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.
Ancak paylaşılan açıklamalarda genel af veya infaz indirimi konusunda kesinleşmiş bir düzenleme bulunmuyor. Bu nedenle pakette af ya da infaz indirimi yer alacağı yönündeki iddiaların resmi kanun teklifi açıklanmadan kesin bilgi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.
13. YARGI PAKETİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
13. Yargı Paketi'nin yürürlüğe girmesi için öncelikle kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulması gerekiyor. Teklifin ilgili komisyonda görüşülmesinin ardından TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi bekleniyor.
Meclis'te kabul edilen düzenlemenin Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlük süreci başlayacak. Bu aşamalar tamamlanmadan 13. Yargı Paketi için kesin yürürlük tarihi vermek mümkün değil.