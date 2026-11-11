Buğday ve etin muhteşem buluşması! Saatlerce pişiyor, sakız gibi kıvam alıyor! Adını duyan çok şaşırıyor

GERÇEK ÇARŞAMBA KEŞKEĞİNİN PÜF NOKTALARI NELER?

Çarşamba keşkeğinin lezzetini belirleyen en önemli aşamaların başında uzun süreli pişirme ve dövme işlemi geliyor. Buğdayın yalnızca haşlanması, geleneksel keşkeğin kendine özgü kıvamını elde etmek için yeterli olmuyor. Pişen buğday ve etin tahta kaşık, tokmak veya uygun bir ezici yardımıyla dövülerek birbirine iyice yedirilmesi gerekiyor.

Bu işlem sırasında buğday taneleri parçalanırken etin lifleri de karışıma dağılıyor. Böylece keşkeğe özgü yoğun, lifli ve sakız gibi uzayan kıvam ortaya çıkıyor.

Lezzetli bir sonuç için kemikli kuzu eti kullanılması öneriliyor. Özellikle kuzu kol ve gerdan gibi uzun süre pişmeye uygun etler, yemeğin lezzetini artırıyor. Pişirme sırasında suyun azalması halinde soğuk su yerine sıcak et suyu eklenmesi, kıvamın korunmasına yardımcı oluyor. Tuzun ise pişmenin son aşamalarında ayarlanması gerekiyor.

Keşkeğin bir diğer önemli sırrı da sabırlı olmak. Buğdayın tamamen yumuşaması ve etle bütünleşmesi için pişirme süresinin aceleye getirilmemesi gerekiyor. Hazırlanan keşkeğin ocaktan alındıktan sonra 10-15 dakika dinlendirilmesi de kıvamının oturmasına katkı sağlıyor.