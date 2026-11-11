HAVALAR DEĞİŞİYOR: Sibirya soğuğundan ılık havaya geçiş: O günden sonra sıcaklık artacak

Türkiye genelinde soğuk hava etkisini kaybederken sıcaklıklar yeniden yükselişe geçiyor. Hafta ortasından itibaren hissedilecek ısınmayla birlikte birçok kentte güneşli ve ılık günler yaşanacak. Hafta sonu 23 dereceye ulaşacak sıcaklıklar, kış ortasında baharı aratmayacak.
BUGÜN YURT GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde yağmur ve sağanak beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Ankara'da bugün kar yağışı beklenirken, İstanbul'da yer yer sağanak geçişleri yaşanacak.
ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN İTİBAREN SICAKLIKLAR HIZLA ARTACAK
Soğuk hava dalgası çarşamba gününden itibaren yurdu terk etmeye başlayacak. Lodosun etkisiyle sıcaklıklar birçok kentte yükselişe geçecek. İstanbul'da 18, Ankara'da 10, İzmir'de 22 derece sıcaklık beklenirken Antalya, Adana ve Mersin'de termometreler 20-21 dereceyi gösterecek. İstanbul'da güneyli rüzgarların zamanla kuvvetlenerek fırtına seviyesine ulaşabileceği tahmin ediliyor.
HAFTA SONU YALANCI BAHAR ETKİSİNİ GÖSTERECEK
Perşembe ve cuma günleri de mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen sıcaklıklar, hafta sonunda daha da yükselecek. Cumartesi günü İstanbul'da 21-22, Ankara'da 18 derece sıcaklık tahmin ediliyor. Ege Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde sıcaklıkların 20-23 dereceye kadar çıkacağı öngörülüyor.