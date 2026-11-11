Haberler Yaşam HAVALAR DEĞİŞİYOR: Sibirya soğuğundan ılık havaya geçiş: O günden sonra sıcaklık artacak HAVALAR DEĞİŞİYOR: Sibirya soğuğundan ılık havaya geçiş: O günden sonra sıcaklık artacak SON DAKİKA: Yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası yerini ılık havaya bırakıyor. Çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar birçok kentte hızla yükselirken, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok şehirde bahar havası yaşanacak. Hafta sonu ise termometrelerin 23 dereceye kadar çıkması bekleniyor. HABER MERKEZİ









Türkiye genelinde soğuk hava etkisini kaybederken sıcaklıklar yeniden yükselişe geçiyor. Hafta ortasından itibaren hissedilecek ısınmayla birlikte birçok kentte güneşli ve ılık günler yaşanacak. Hafta sonu 23 dereceye ulaşacak sıcaklıklar, kış ortasında baharı aratmayacak.

BUGÜN YURT GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde yağmur ve sağanak beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Ankara'da bugün kar yağışı beklenirken, İstanbul'da yer yer sağanak geçişleri yaşanacak.