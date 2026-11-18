Üniversitelerde 4 yıllık lisans eğitiminin 3 yıla indirilmesine yönelik çalışmalar hız kazandı. YÖK'ün 180 kredi esasına dayalı yeni modelinde müfredatların yeniden düzenlenmesi ve eğitim süresinin kısaltılması hedefleniyor. Yeni sistemin hangi bölümleri kapsayacağı ve ne zaman uygulanacağı ise merak konusu oldu.
ÜNİVERSİTELERDE 3 YILLIK EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Üniversitelerde lisans eğitiminin üç yıla indirilmesine yönelik çalışmalar sürerken, henüz tüm üniversiteleri kapsayan yürürlüğe girmiş bir düzenleme bulunmuyor. Yeni modelin hayata geçirilmesi için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu başta olmak üzere gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor.
YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin yaklaşık bir yıldır yeni sisteme yönelik hazırlık yaptığını ve müfredatların yeniden değerlendirilmesi için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Uygulamanın üniversitelerin imkânları ve bölümlerin özellikleri doğrultusunda aşamalı olarak hayata geçirilmesi planlanıyor. Hangi bölümlerin ve mevcut öğrencilerin sistemden yararlanacağı ise henüz netleşmedi.
ÜNİVERSİTELERDE DERS SAYILARI VE MÜFREDATLAR DEĞİŞECEK
Üç yıllık lisans modelinde yalnızca eğitim süresinin kısaltılması değil, ders yükünün azaltılması da hedefleniyor. YÖK, bazı lisans programlarında 60'a ulaşan ders sayısının gözden geçirilerek müfredatların daha sade ve verimli hale getirilmesini planlıyor.
Yeni düzenlemeyle öğrencilerin uygulamalı eğitimlere, projelere, stajlara ve mesleki deneyim kazanmaya daha fazla zaman ayırması amaçlanıyor. Ayrıca yapay zekâ ve dijital becerilerin eğitim programlarında daha geniş yer bulması öngörülüyor. Böylece öğrencilerin daha kısa sürede mezun olurken iş hayatına daha donanımlı hazırlanması hedefleniyor.
BAŞARILI ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTEYİ 3 YILDA BİTİREBİLECEK Mİ?
YÖK'ün üzerinde çalıştığı modeller arasında başarılı ve eğitimini daha kısa sürede tamamlamak isteyen öğrencilere üç yılda mezuniyet imkânı sunulması da bulunuyor. Bu kapsamda öğrencilerin derslerini ve gerekli kredi yükünü daha kısa sürede tamamlayabilmesine yönelik bir sistem oluşturulması planlanıyor.