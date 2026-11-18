Üniversitelerde 4 yıllık lisans eğitiminin 3 yıla indirilmesine yönelik çalışmalar hız kazandı. YÖK 'ün 180 kredi esasına dayalı yeni modelinde müfredatların yeniden düzenlenmesi ve eğitim süresinin kısaltılması hedefleniyor. Yeni sistemin hangi bölümleri kapsayacağı ve ne zaman uygulanacağı ise merak konusu oldu.

ÜNİVERSİTELERDE 3 YILLIK EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversitelerde lisans eğitiminin üç yıla indirilmesine yönelik çalışmalar sürerken, henüz tüm üniversiteleri kapsayan yürürlüğe girmiş bir düzenleme bulunmuyor. Yeni modelin hayata geçirilmesi için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu başta olmak üzere gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor.

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin yaklaşık bir yıldır yeni sisteme yönelik hazırlık yaptığını ve müfredatların yeniden değerlendirilmesi için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Uygulamanın üniversitelerin imkânları ve bölümlerin özellikleri doğrultusunda aşamalı olarak hayata geçirilmesi planlanıyor. Hangi bölümlerin ve mevcut öğrencilerin sistemden yararlanacağı ise henüz netleşmedi.