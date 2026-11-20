21 - 27 Kasım 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu yayınlandı. Cumartesi gününden itibaren tüm A101 mağazalarında ve A101 Kapıda uygulamasında geçerli olacak kampanyada temel gıdadan temizlik ürünlerine, kahvaltılıktan atıştırmalıklara kadar öne çıkan indirimli fiyat listesi şöyle:
Bingo Sıvı Bulaşık Deterjanı 4 KG 179,50 TL
Papia 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 12'li 119,50 TL
Domestos Ultra Çamaşır Suyu 1850 ml 99,50 TL
Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 L 459 TL
Bal Küpü / Doğuş / Irmak / Nar Toz Şeker 5 KG 259,50 TL
Bingo Sıvı Çamaşır Deterjanı 3 L 225 TL
Bingo Pro Bulaşık Makinesi Kapsülü 36'lı 215 TL
Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml 159,50 TL
Axe Deodorant 150 ml 159,50 TL
Sea Color Saç Boyası 122,50 TL
Coca-Cola Gazlı İçecek 3 L 109,50 TL
Fanta Portakal Aromalı Gazlı İçecek 3 L 97,50 TL
Kotex Ultra Hijyenik Ped 93 TL
Ovadan Baldo Pirinç 1 KG 77,50 TL
Doritos Mısır Cipsi 135 g 52 TL
Tadelle Fındıklı Sütlü Çikolata 60 g 42,50 TL
Tadelle Bol Sütlü / Bitter Çikolata 60 g 39,50 TL
Lipton ürünlerinde %30'a varan indirim
Jacobs ürünlerinde %50'ye varan indirim
Gillette, Arko ve Derby tıraş bakım ürünlerinde %50'ye varan indirim
Züber Nutzilla Kakaolu Fındık Kreması 315 g 329 TL
Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı 350 g 249 TL
Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 KG 239,50 TL
Namet Dana Sucuk 280 g 209 TL
Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 500 g 195 TL
Öncü Domates Salçası 1650 g 195 TL
Dondurulmuş Dana Döner 250 g 189,50 TL
Birşah Tam Yağlı Homojenize Yoğurt 3 KG 179,50 TL
Pidemiss Dondurulmuş Kıymalı Pide 375 g 169,50 TL
Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 g 140 TL
Nestlé Çokokare Kakaolu Tahıl Gevreği 310 g 99 TL
Piliç Kokteyl Sosis 500 g 89,50 TL
Ganik Süt Reçeli 270 g 69,50 TL
Nimet Hanımeli Üçgen Yufka 360 g 50 TL
7Days Çikolata Dolgulu Kruvasan 60 g 32,50 TL
Original Gourmet Çikolatalı Kruvasan 60 g 26,50 TL
Eti Lifalif Yulaf Ezmesi 500 g 79,50 TL
Eti Kurabi Yulaflı, Yer Fıstıklı, Kakaolu Kurabiye 198 g 60 TL
Eti Burçak Buğdaylı Bisküvi 3x131 g 59,50 TL
Eti Etimek 143 g 52,50 TL
Eti Tartini Frambuazlı Turta 114 g 40 TL
Eti Burçak Bisküvi 114 g 32,50 TL
Eti Benim'O Marshmallowlu Çikolata Kaplı Bisküvi 3x80 g 82 TL
Eti Nero Kakaolu Kremalı Bisküvi 110 g 25 TL
Eti Karam Gurme Çikolatalı Gofret 50 g 23,50 TL
Eti Gong Mısır & Pirinç Patlağı 64 g 20 TL
Eti Crax Kraker 50 g 20 TL
Eti Cin Portakal Soslu Bisküvi 114 g 19,50 TL
Eti Canga Bar Çikolata 45 g 19,50 TL
Eti Browni Intense Kek 48-50 g 19,50 TL
Eti Mısırlı Balık Kraker 70 g 19,50 TL
Eti Canga Sütlü Çikolata ve Yer Fıstığı Kaplı Kakaolu Kremalı Gofret 34 g 17 TL
Eti Popkek Kek 55-60 g 14,50 TL
Eti Gong Ballı Hardallı Mısır & Pirinç Patlağı 34 g 14 TL
Eti Çikolatalı Gofret 29 g 12 TL
Eti Puf Marshmallowlu Orman Meyveli Bisküvi 20 g 6,50 TL
Eti Puf Marshmallowlu Bisküvi 18 g 5,75 TL