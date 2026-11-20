21 - 27 Kasım 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu yayınlandı. Cumartesi gününden itibaren tüm A101 mağazalarında ve A101 Kapıda uygulamasında geçerli olacak kampanyada temel gıdadan temizlik ürünlerine, kahvaltılıktan atıştırmalıklara kadar öne çıkan indirimli fiyat listesi şöyle: