İstanbul Üniversitesi AUZEF'te 2026 güz dönemi ara sınav heyecanı yerini sonuç bekleyişine bıraktı. 14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen vize sınavlarının ardından öğrenciler, sonuçların ilan edileceği tarihi araştırmaya başladı. Peki, AUZEF vize sonuçları hangi tarihte açıklanacak ve notlara nasıl ulaşılacak? İşte öğrencilerin merak ettiği ayrıntılar…
İstanbul Üniversitesi AUZEF 2026 güz dönemi ara sınav sonuçları için öğrencilerin bekleyişi sürüyor. 14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen vize sınavlarının ardından sonuçların açıklanacağı gün merak konusu oldu. AUZEF vize sonuçları, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından İstanbul Üniversitesi'nin sınav sistemi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, AKSİS kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak derslerine ait sınav puanlarını öğrenebilecek. AUZEF öğrencilerinin dönem sonu başarı notları hesaplanırken ara sınavların yüzde 30'u, final veya bütünleme sınavlarının ise yüzde 70'i dikkate alınıyor. Örneğin vize sınavından 60, final sınavından 80 alan bir öğrencinin ağırlıklı puanı 74 oluyor.
AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF güz dönemi ara sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AUEF sınav sonuçları genellikle sınavların tamamlanmasından sonraki 10 ila 15 gün içerisinde açıklanıyor. Bu doğrultuda sonuçların 25-30 Kasım 2026 tarihleri arasında erişime açılması bekleniyor. İstanbul Üniversitesi 2026-2027 akademik takvimine göre; AUZEF güz dönemi bitirme (final) sınavları 26-27 Aralık 2026, bütünleme sınavları ise 30-31 Ocak 2027 tarihlerinde düzenlenecek.
AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ 2027
Bahar dönemi ara sınavları: 24-25 Nisan 2027
Bahar dönemi final sınavları: 12-13 Haziran 2027
Bahar dönemi bütünleme sınavları: 10-11 Temmuz 2027