Haberler Yaşam AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2026 | İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl öğrenilir? AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2026 | İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl öğrenilir? AUZEF 2026 güz dönemi vize sınavlarının ardından gözler sonuç açıklama tarihine çevrildi. 14-15 Kasım’da yapılan ara sınavların sonuçları için bekleyiş sürerken, öğrenciler “AUZEF vize sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte sonuç sorgulama ekranı ve merak edilen tüm detaylar… HABER MERKEZİ









İstanbul Üniversitesi AUZEF'te 2026 güz dönemi ara sınav heyecanı yerini sonuç bekleyişine bıraktı. 14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen vize sınavlarının ardından öğrenciler, sonuçların ilan edileceği tarihi araştırmaya başladı. Peki, AUZEF vize sonuçları hangi tarihte açıklanacak ve notlara nasıl ulaşılacak? İşte öğrencilerin merak ettiği ayrıntılar…

İstanbul Üniversitesi AUZEF 2026 güz dönemi ara sınav sonuçları için öğrencilerin bekleyişi sürüyor. 14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen vize sınavlarının ardından sonuçların açıklanacağı gün merak konusu oldu. AUZEF vize sonuçları, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından İstanbul Üniversitesi'nin sınav sistemi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, AKSİS kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak derslerine ait sınav puanlarını öğrenebilecek. AUZEF öğrencilerinin dönem sonu başarı notları hesaplanırken ara sınavların yüzde 30'u, final veya bütünleme sınavlarının ise yüzde 70'i dikkate alınıyor. Örneğin vize sınavından 60, final sınavından 80 alan bir öğrencinin ağırlıklı puanı 74 oluyor.