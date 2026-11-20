Alışveriş listesini hazırlayanlar bu fiyatlara bakmadan karar vermesin! BİM'in 22 Kasım Pazar aktüel kataloğunda teknoloji tutkunlarından araç sahiplerine kadar herkesi ilgilendiren dev fırsatlar açıklandı.
Belirtilen ürünler 22 Kasım tarihinden itibaren Türkiye genelindeki mağazalarda stoklarla sınırlı olarak satışa sunulacak.
Dijitsu 50 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV (50DQ40000): 18.990 TL (Stok: 5.000)
TCL 43 İnç Full HD QLED Android TV (43S5K): 16.990 TL (Stok: 4.000)
HP Smart Tank 581 AIO Tanklı Yazıcı: 7.450 TL (Stok: 1.000)
Aukes Metal Masa Lambası: 599 TL
Aukes Şarjlı Led Aplik: 399 TL
Imex 12 İnç Lcd Yazı Tahtası: 229 TL
House Pratik Şarjlı Su Pompası: 299 TL
Prozone Metalik Dokulu Kulaklık: 599 TL (Stok: 8.000)
Polosmart Retro Oyun Konsolu Pgm620: 1.090 TL
Polosmart Şarjlı Gameboy Pgm35: 699 TL
Polosmart Hybrid&Wireless Mouse Pswm23: 249 TL
Polosmart Akıllı Saat Pssw22: 399 TL
Antifrizli Oto Cam Suyu -30°C 5L: 160 TL
Antifrizli Oto Cam Suyu Konsantre -80°C 1L: 80 TL
Antifrizli Oto Cam Suyu -21°C 5L: 140 TL
Auto Power Radyatör Antifrizi -37°C 3L: 235 TL
Oto Cam Yağmur Kaydırıcı 500 ml: 65 TL
Oto Cam Buğu Önleyici 500 ml: 65 TL
Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi (EP3341/50): 15.900 TL (Stok: 7.000)
Arnica El Blender Seti: 1.990 TL
Heifer Chef's Choppstar Doğrayıcı: 1.290 TL
Heifer Cam Kettle: 990 TL (Stok: 8.500)
Heifer Pro Suction X 250 W Şarjlı Dikey Süpürge: 5.900 TL (Stok: 9.000)
Nordica Masaj Tabancası: 590 TL
Fakir Türk Kahve Makinesi: 1.990 TL
Fakir Dik Durabilen Süpürge Lucky: 2.490 TL
Polosmart Smart Tartı PSC84: 599 TL
Polosmart Sıfır Sakal Tıraş Makinesi Mini PSC118: 699 TL
Philips OneBlade Hibrit Tıraş Makinesi: 1.390 TL
Philips Epilatör (Bre229/00): 1.190 TL (Stok: 6.000)
Barbie / Hot Wheels Lisanslı Oyun Çadırı: 479 TL
ChildGen Tekli Oyun Hamuru (~125 gr): 39 TL
Oyuncak Puset: 319 TL
Oyuncak Şirin Şef Seti (9 Parça): 199 TL
Masalı Blok Seti (129 Parça): 349 TL
Pilsan Mini Kent (34 Parça): 329 TL
MGS Oyuncak Çeşitleri: 199 TL
Pelüş Midilli At (~40 cm): 629 TL
Uçar Oyuncak Süpermarket Arabası Seti (17 Parça): 429 TL
Dedektif Kutu Oyunu: 199 TL
Kelime Girdabı: 199 TL
Piccolo Mondi 360 Derece Dönen Spor Arabalar: 279 TL
Piccolo Mondi Çek Bırak Metal Mini İş Araçları: 79 TL
Oyuncak Topaç ve Uçan Pervane (2'li): 129 TL
MGS Büyük Teker Araba: 269 TL
Piccolo Mondi Aksesuarlı Sevimli Kediler: 149 TL
Goldoy Bowling Seti: 149 TL
Goldoy Parmak Isıran Dinozor: 99 TL
Decolove Lale Demeti (8'li): 189 TL
LOL / Hot Wheels Lisanslı Abaküslü Yazı Tahtası: 119 TL
Artenino Bilsem Kitapları (1, 2, 3. Sınıf): 119 TL
Şekilli Çıkartmalı Boyama Kitapları: 55 TL
Eolo Şekilli Taşıtlar Serisi Kitaplar: 119 TL
Ebby Çelik Termos (2 L): 959 TL
Mimilos Metal Katlanır Ayaklı Yer Sofrası: 599 TL
Türkiye Diyanet Vakfı Hikaye Kitapları: 79 TL