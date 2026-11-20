Haberler Yaşam Hangi burç hangi meyveye benziyor? İşte 12 burcun benzediği meyveler: Aslan, Başak, Terazi, Koç... Hangi burç hangi meyveye benziyor? İşte 12 burcun benzediği meyveler: Aslan, Başak, Terazi, Koç... Burçların karakteri bir meyveye sığsa hangisi olurdu? Kimi dışının sertliğine gizleniyor, kimi tek lokmada tatlı bir sürpriz sunuyor, kimi ise kokusuyla bile odaya girdiğini belli ediyor. Astrolojik sembollerin meyve tezgahındaki karşılığı ve 'tam da bu burç' dedirten o şaşırtıcı eşleşmelerin perde arkası haberimizde! HABER MERKEZİ









Ateş, toprak, hava ve su elementlerinin karakter kodları hangi meyvelerle örtüşüyor? Koç'tan Balık'a uzanan bu sembolik eşleştirmelerin arkasındaki gizli bağları ve burçların meyve dünyasındaki karşılıklarını sizin için derledik.

İşte burçlar, onlarla özdeşleştirilen popüler meyveler ve arkasındaki sembolik nedenler:

Ateş Grubu: Enerji, Canlılık ve Tutku

Koç — Nar: Narın canlı kırmızısı, çok taneli yapısı ve bereket/yaşam enerjisi sembolizmi; Koç'un öncü, atılgan ve yüksek enerjili doğasıyla örtüştürülür.

Aslan — Portakal / Mango: Güneşin yönettiği Aslan burcu için sıcak tonlu, parlak ve dikkat çekici tropikal meyveler seçilir. Mango ve portakal, Aslan'ın neşesini, cömertliğini ve sahnede olma isteğini yansıtır.

Yay — Ananas: Seyahati, keşfi ve uzak ufukları seven Yay için egzotik ve maceracı çağrışımlar taşıyan ananas öne çıkar; tatlı-ekşi dengesi ise Yay'ın iyimser ama doğrudan sözlü tavrına benzetilir.