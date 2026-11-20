2026 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) branş bazında başarı sıralamaları, öğretmen adaylarının erişimine açıldı. ÖSYM tarafından yayımlanan MEB-AGS-P1 puan türüne göre hazırlanan sıralamalar, adayların kendi alanlarındaki konumlarını görmelerine imkân tanıyor. Sıralama bilgilerine ulaşmak isteyen adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulama yapabiliyor. Tercih süreci öncesinde merak edilen branş sıralamalarının yalnızca bilgilendirme amacı taşıdığı, nihai alım kriterlerini tek başına belirlemediği de hatırlatılıyor.