2026 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) branş bazında başarı sıralamaları, öğretmen adaylarının erişimine açıldı. ÖSYM tarafından yayımlanan MEB-AGS-P1 puan türüne göre hazırlanan sıralamalar, adayların kendi alanlarındaki konumlarını görmelerine imkân tanıyor. Sıralama bilgilerine ulaşmak isteyen adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulama yapabiliyor. Tercih süreci öncesinde merak edilen branş sıralamalarının yalnızca bilgilendirme amacı taşıdığı, nihai alım kriterlerini tek başına belirlemediği de hatırlatılıyor.
2026 MEB-AGS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI
2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'na (2026 MEB-AGS) katılan adayların sınav sonuçlarına göre MEB-AGS-P1 puan türünde branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır. Adaylar, aşağıdaki bağlantıdan sıralamalarını sorgulayabilir:
ÖSYM AİS ÜZERİNDEN 2026 MEB AGS BRANŞ SIRALAMASI NASIL SORGULANIR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulan 2026 MEB AGS branş bazında sıralamalar, dijital ortamda adayların erişimine sunuldu. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğreniyor:
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