Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 7. kuruluş yılına özel indirim fırsatlarını tüketicilerle buluşturuyor. 20-23 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyada et, süt ürünleri, temel gıda, temizlik ve kişisel bakım kategorilerinde birçok ürün avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor.
TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİ, 7. YIL DÖNÜMÜNE ÖZEL İNDİRİMLER
TARIM KREDİ 20- 23 KASIM 2026 KATALOĞU
Dana sucuk 699 TL
Dana pastırma 225 TL
TARIM KREDİ 20- 23 KASIM 2026 KATALOĞU
Mandalina KG 24,90TL
Limon 24,90 TL
TARIM KREDİ 20- 23 KASIM 2026 KATALOĞU
Toz deterjan 289,90 TL
Çamaşır suyu 135 TL
TARIM KREDİ 20- 23 KASIM 2026 KATALOĞU
3 KG çay 775 TL
1 KG çay 235 TL