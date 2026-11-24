BUGÜN GELDİ! 24 KASIM SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU |Bu hafta BİM'lere ne geliyor?

BİM'in 24 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu açıklandı! Küçük ev aletlerinden mutfak gereçlerine kadar birçok indirimli ürünün satışa çıkacağı bu hafta raflarda neler var? İşte merakla beklenen o katalog…