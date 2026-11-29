Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon TL'lik atasözü sorusu | Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik sorunun cevabı neydi?

ATV 'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster 'de bu kez 1 milyon TL'lik atasözü sorusu heyecan yarattı. Yarışmacının karşısına çıkan dikkat çekici soru kısa sürede gündem olurken, izleyiciler doğru cevabı öğrenmek için araştırmalara başladı. İşte 1 milyon TL değerindeki atasözü sorusunun cevabı…

HANGİSİ BİR ATASÖZÜDÜR?

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde sorulan sorular, ekran başındaki izleyicileri de bilgi dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Yarışmacının doğru yanıtı bulmak için verdiği mücadele merakla takip edilirken, izleyiciler de seçenekler arasında kendi tahminlerini yapıyor. Özellikle atasözleriyle ilgili sorular, dil bilgisi ve genel kültürü bir araya getirerek dikkat çekiyor. Peki, seçeneklerde yer alan "Her şeyin yokluğu yokluktur, her şeyin yokluğu varlıktır, her şeyin varlığı varlıktır, her şeyin varlığı yokluktur" ifadelerinden hangisi doğru bir atasözüdür?