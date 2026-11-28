Samsun Çarşamba Havalimanı'nda meydana gelen olayda, solo eğitim uçuşu yapan eğitim uçağı inişe geçtiği esnada pist dışına çıkarak kırıma uğradı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Samsun Çarşamba Havalimanı'nda eğitim uçağı iniş sırasında pist dışına çıkarak kırıma uğramıştır. Olayın ardından ARFF ve ilgili ekiplerimiz hızla bölgeye intikal ederek gerekli tedbirleri almıştır.Uçakta solo eğitim uçuşu gerçekleştiren öğrenci pilotumuzun sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir yaralanmasının bulunmadığı tespit edilmiştir." açıklamasında bulundu.