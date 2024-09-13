Amerika’nın Doğu Akdeniz’e çökme tezgahı

Derin Amerika, 21. yüzyılda da Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'e çökme konusunda oyun üstüne oyun kuruyor. Sinsi ve kirli planlarını arka arkaya devreye sokmaya çalışıyor. İngiltere Kıbrıs'a çökmüştü. Yetmedi, ABD de yeni tezgahlar kuruyor. Önceki gün Amerika, Kıbrıs Adası'na yönelik çok tehlikeli bir hamle yaptı. Kıbrıs Rumlarına iki yıl önce silah ambargosunu kaldıran ABD, Rumlarla yeni bir savunma anlaşması imzaladı. Anlaşmanın İsrail'in Lübnan'a, Suriye'ye saldırı hazırlığının konuşulduğu bir dönemde yapılması dikkat çekti.

YOL HARİTASI BELİRLENDİ

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Celeste Wallander ile Rum Savunma Bakanı Vassilis Palmak arasında Lefkoşa'da imzalanan işbirliği anlaşmasıyla silahlı kuvvetler arasında işbirliği yapılacak alanların yol haritası belirlendi. ABD (Pentagon) Savunma Bakan Yardımcısı Wallander, Kıbrıs'ın stratejik konumuyla Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki önemine vurgu yaparak, çökme planlarını deşifre etti. Anlaşmaya göre, ABD ile Kıbrıs Rumları "bölgedeki insani kriz, güvenlik endişeleri, kötü niyetli eylemlere yönelik ortak hareket" edecekler.

Pentagon'dan yapılan açıklamada ise 'iki taraf arasında güçlendirilmiş savunma işbirliği, her iki ülkenin de Doğu Akdeniz'de karşılıklı fayda sağlayan politika hedeflerini daha iyi desteklemek için hazırlıklı olmasına olanak tanıyan memnuniyet verici bir fırsat sunmaktadır' vurgusu yer aldı.

ABD'NİN DERİN PLANI

Dünya haritasına bakıldığında haritanın ön merkezinde konumlanmış iki jeostratejik bölge göze çarpmaktadır: Ortadoğu ve Doğu Akdeniz. Bu iki bölge yüzyıllardır çok kritik gelişmelere konu oldu. Şu anda inşası süren yeni dünya düzeni açısından da çok kritik özellikleriyle derin masaların senaryolarında ilk sırada yer almaktadır. Nitekim, ABD ile Rusya'nın Ukrayna üzerindeki savaş satrancı bağlamında, 3. Dünya Savaşı enine boyuna tartışılıyor. Bölgeden çıkma olasılığı senaryolarda yer alıyor: Ortadoğu-Doğu Akdeniz, Ukrayna savaşı'nın genişlemesi ile Orta Avrupa, Asya Pasifik'te, ABD ile Çin arasında Tayvan krizi. Görüldüğü gibi, senaryoların başında, Ortadoğu-Akdeniz öne çıkmış pozisyondadır.

1876'DA İNGİLİZLER ÇÖKTÜ

Günümüzdeki küresel siyasi ve ekonomik gelişmelerin dinamizmi, Doğu Akdeniz'i (hem küresel deniz ulaşımı hem de tespit edilememiş milyarlık doğal gazpetrol rezervleriyle) diğer önemli bölgelerden farklı kılmaktadır.

Kıbrıs Adası da konumu itibariyle Doğu Akdeniz'in kalbi durumundadır.

Evet, Kıbrıs Adası, 21. yüzyılda gerilese bile dünya enerji rezervlerinin ve üretiminin büyük kısmı Ortadoğu'yu işaret ederken, Kıbrıs Süveyş Kanalını kontrol edebilecek stratejik bir konumdadır. Bunun ötesinde, Amerika'nın kurguladığı Hindistan- Ortadoğu-Hayfa-Doğu Akdeniz-Avrupa koridoru, Amerika- İsrail'in Kızıldeniz Ölüdeniz üzerinden Hayfa'ya açmak istediği 2. Süveyş ve ABD-İsrail'in Irak'tan Suriye Golan Tepeleri altından Hayfa'ya kurguladıkları Davut Koridoru da Doğu Akdeniz'e çıkacak. Tam karşısında Kıbrıs Adası var. Kıbrıs Adası'na İngiltere 1876'da çöktü. Kıbrıs'ta Dikelya ve Agtarur üslerini hala elinde tutuyor. Fransa da Kıbrıs Rum kesiminde Larnaka yakınlarında donanma üssü kuruyor.

SONUÇ

Amerika, İsrail'i tetikçi olarak kullanarak Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'e çökme niyetiyle uçaklar ve savaş gemileri ile neden geldi? Amerika, 21. yüzyılda Kıbrıs'ı esaslı üs konumuna neden sokmak istiyor? İngiltere var, demek yetmiyor. Ve Amerika da Kıbrıs Rum kesiminde donanma üssü kurarken, Kıbrıs Rumları ile yaptığı savunma anlaşması dikkatle değerlendirilip takip edilmelidir. Çünkü Kıbrıs Türklerinin koruyucusu, garantörü Türkiye'dir. Batı-Amerika Doğu Akdeniz ve Kıbrıs üzerinde tezgah kursa da, Türkiye de etkili jeopolitik hamleler yapıyor. Başkan Erdoğan-Türkiye, önce Mavi Vatan stratejisi ve KKTC-Kıbrıs Türk devleti kuruluşu hamlelerini derinlemesine yürütüyor. KKTC'nin, Türk Devletler Teşkilatı üyeliği ve üç devlet tarafından tanınma yolunda oluşu çok kıymetlidir. Asla unutulmasın: Doğu Akdeniz'de güçlü büyük Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir plan tutmaz. Yapsalar da işlemez. Nokta.