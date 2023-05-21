Kelimeler ve anlamları üzerine!

Profesyonel: İşinin uzmanı, ustası olan.

Usta: Bir zanaatı bütün incelikleriyle, gereği gibi öğrenmiş olan ve onu kendi başına uygulayabilen, yapabilen kimse.

Gerek: bir şeyin yapılabilmesinin, olabilmesinin koşulu olan, bir şeyin olmasının onun gerçekleşmesine bağlı bulunduğu (şey).

Bunlar kelimelerin sözlük anlamları...

Genellikle yaptığımız iş için kullandığımız bu betimlemeler ise her zaman olumlu bir anlam ifade eder.

Bir de bu sıfatları hayata ve insan ilişkilerine uyarlayalım, bakalım anlam hala olumlu mu? İnsan ilişkilerinde profesyonel olmak? Benim aklıma hemen samimiyetsizlik geliyor, sınırların varlığını ve yeterince sıcak bir paylaşım olmadığını düşündürüyor.

Peki usta? İnsan ilişkileri ustası? Yine olumlu mu sizce anlamı? İlişki kurduğu insanı çözmüş, nabza göre şerbet veriyor demek ki bu da epey samimiyetsiz.

Gerek? ya da gereğince?

İşte gereğince lafı bence bu üçünden en kilit olanı... Gereğini anlamak bazen yıllarınızı alıyor, hatta belki ölene kadar da anlayamıyorsunuz gereğinin ne olduğunu.

Kime ne kadar değer vereceğinizi, kime nasıl davranacağınızı ne kadarını hak ettiğini ya da hak etmediğini...

Ama ne yazık ki, ister olumlu ister olumsuz olsun insan ilişkilerinde profesyonel olup, ustaca ilişkiler kurmazsanız gereğinden fazla üzülebilirsiniz. Ne bileyim bugün de bunları yazmak geldi içimden.

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