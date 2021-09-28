Federal Açık Piyasa Komitesi Eylül toplantısında sürpriz yapmadı ve beklendiği gibi "federal fonlama oranını" değiştirmedi, yüzde 0-0,25 seviyesinde tuttu. Pandeminin başlarında çok hızlı bir şekilde çekilen bu seviye gelecek yıl dahil değişmeyecek gibi görünüyor. Faiz kararından öte piyasaların bu toplantıdan beklendiği iki konu vardı. Birincisi varlık alım miktarının azaltılmasına yönelik verilecek somut bir takvim ya da sinyaller, ikincisi ise Komite üyelerinin temel makroekonomik göstergelere ve Federal Fonlama Oranına yönelik öngörüleri idi.

Tabi bir de Başkan Powell'ın konuşması ve sorulara vereceği yanıtlar da piyasalar için önemli mesajlar olacaktı.

Komite üyeleri Haziran toplantısında yaptığı öngörülerden biraz daha farklı bir resim çizdiler. Bir önceki tahminde büyüme hızı 2021 yılı sonu itibarıyla yüzde 7 idi. Eylül toplantısında bunu yüzde 5,9'a çektiler. İşsizlik seviyesi ile ilgili beklentilerinde bir değişikliğe gittiler ve önceki yüzde 4,5'lik tahminlerini yüzde 4,8'e çıkardılar.



FAİZ BU YIL ARTMAYACAK

Piyasaların büyük oranda yoğunlaştıkları enflasyon öngörüleri ise Komite üyelerince bir kez daha yükseltildi. Tüketici fiyat endeksi bir önceki tahminde yüzde 3,4 düzeyinden yüzde 4,2'ye yükseltildi.

Çekirdek enflasyonu ise yüzde 3'den yüzde 3,7'ye çıkarıldı.

Komite üyelerinin öngörülerindeki bu değişikler doğal olarak federal fonlama oranı projeksiyonlarında da yansımalara neden oldu. Her Komite üyesinin faiz öngörülerinden oluşan nokta grafik bu toplantıda şöyle şekillendi. 2021'de üyelerin tamamı yüzde 0-0,25 aralığının değişmemesinden yanalar. 2022'nin sonunda 6 üye 25 baz puan faiz artışından yanalar. 3 üye ise iki kez faiz artırımından yanalar. 2022'de fonlama oranının yüzde 0,50-0,75 bandına gelmesini istemişler.

2023'de piyasa aktörlerinin de tahmin ettiği gibi üyelerin çoğunluğu faizin kesinlikle artmasını talep ediyorlar.



TAHVİL PROGRAMI NETLEŞTİ

Toplantı sonrası yayımlanan basın metninde muğlakta olan varlık alım miktarının azaltılması (tapering) konusuna Başkan Powell konuşmasında açıklık getirdi. Bunu bilerek yaptı. Çünkü Bernanke döneminde 2013 yılında varlık alım programı bir yerde habersiz bir şekilde aniden başlamış ve piyasalarda bunun bir travması olmuştu. Bu finans jargonunda varlık alım şoku (tapering tantrum) olarak tanımlanıyor. Powell varlık alım miktarının en kısa zamanda başlayıp, buna Kasım ayı da dahil, gelecek yılın yarısında da biteceğini net bir şekilde dile getirdi. Demek ki aylık 20 milyar dolar azaltarak miktarı aylık önce 100 milyar dolara indirip sonra devamını aynı oranda getirecekler.

Görüldüğü gibi FED'in tapering ile yani aylık 120 milyar dolar tahvil alımını azaltarak başlayıp sonrasında faiz artırımlarını gündeme alacağı artık netleşti. Tabi ki bu aksiyonlar doların değerlenmesine katkı yapacak. Aynı zamanda yabancı sermaye akımlarının yönü de biraz daha gelişmiş ülkelere doğru yönelecek büyük olasılıkla. Yani gelişmekte olan ülkelerin önümüzdeki yıl "carry trade" sorunu piyasa denklemine dahil olacak. Bu yüzden bazı gelişmekte olan ülke merkez bankaları şimdiden kendi ulusal paralarını ve rezervlerini güçlü kılacak önlemlere başvurmaya başladılar.