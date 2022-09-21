ABD tahvilleri yükselirken altın geriliyor

FED piyasalarda fırtınalar koparmaya devam ediyor. Tarihi verilere baktığımızda ne hisse senedi tarafında ne de altın ve tahvil tarafında böylesine oynaklığın yükseldiğini daha önceleri görmemiştik. İstanbul Altın Borsası'nı kurarken teminat tutarlarını belirlemek için altının günlük fiyat değişim oranlarını uzun zaman dilimi alarak hesaplamıştık.

Elde ettiğimiz sonuçlardan yüzde 4'lük teminatın yeterli olacağına karar vermiştik. Oysa son yıllarda altındaki fiyat değişimleri bile hisse senetlerini aratmayacak seviyelere yaklaştı.

Piyasalardaki aşırı oynaklıklar doğal olarak aşırı kar ve aşırı zararlara neden oluyor.

Aynen bileşik kaplar gibi. Hisse senetlerinde çok kısa sürede bir şirketin katma değer yaratması ve büyümesi mümkün olmadığından bir tarafın kazanması için diğer tarafın kaybetmesi gerekiyor. Altında da aynı durum geçerli... Altın arz ve talebinde değişimin olamayacağı çok kısa sürede kazancın ortaya çıkması için kaybeden taraf olması zorunlu hale geliyor.



FAİZLER GETİRİYİ BELİRLİYOR

Neyse konuya döneyim. Malum geçen hafta ABD enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesiyle piyasalar bir kez daha gerildi ve gözlerini FED toplantısına dikti. Bugün Türkiye saati ile 19.00'da FED kararını açıklamış olacak. Fiyatlama çoğunlukla 75 baz puan olasılığına göre yapılıyor. Dolayısıyla tahvil faiz oranları da yükseliyor. Bir ara yüzde 3'ün altına gerileyen 10 yıllık ABD tahvilleri ben yazımı kaleme alırken yüzde 3,5'lerle 11 yılın zirvesini test etti. Bu arada 2 yıllıklar yüzde 3,94, 5 yıllıklar ise yüzde 3,7'ler seviyesinde idi. Gördüğünüz gibi 3 farklı vadedeki tahvillerin faiz oranları yüksekten düşüğe doğru bir trende sahip. Yani verim eğrisi negatif eğimli... Bu da ileriye yönelik enflasyon beklentilerinin aşağı yönlü olduğunu gösteriyor.

Dünya Altın Konseyi'nin ABD tahvilleri ile altın arasındaki ilişkiyi araştırdıkları bir çalışması var. Tam bu noktada bu çalışmaya atıfta bulunayım. Reel faiz oranlarının çok düşük hatta negatif olduğu dönemde altının aylık getirisi yüzde 1,5, getiri yüzde 0 ile 4 aralığında iken altının aylık getirisi yüzde 0,7 ve getiri yüzde 4'ün üzerinde olduğunda da getiri aylık bazda yüzde -1'e ulaşıyor. Altın ve faiz oranları arasındaki ilişki yıllık bazda altın getirisine şöyle yansıyor. Reel faizler negatif seviyede olduğunda altının yıllık getirisi yüzde 20,5'lara kadar çıkıyor. Faizler yüzde 4 ile sıfır aralığında kaldığında altın bir yılda yüzde 11,1 kazandırıyor. Ancak faizler çok yükseldiğinde yani yüzde 4'ün üzerinde kaldığında altının yıllık kaybı yüzde 9,68 düzeyinde gerçekleşiyor.



FİNANSAL STRESLE FİYAT ARTIŞI

Faiz oranları ile altın arasındaki ilişkinin diğer bir ölçümlemesi ise finansal stres göstergesi "ted" ile yapılıyor. Ted 3 aylık ABD bankalararası faiz oranı ile vade bitimine 3 ay kalmış ABD tahvilleri faiz oranları arasındaki farkı ifade ediyor.

Eğer fark açık ise finansal stres fazla anlamına geliyor. Tarihi verilere göre bu süreçte altın fiyatları yükseliyor, tersi durumda da düşüyor. Şu anda iki faiz arasındaki fark yok gibi diyebiliriz. Dolayısıyla son aylarda altının gerilemesini bu korelasyon da destekliyor.

Bir önceki yazımda da vurgulamıştım, FED piyasalara yön vermeye devam edecek. Umarız şahin kararları işe yarar ve en kısa zamansa enflasyondaki gerileme kayda değer seviyelere ulaşır.

Aksi takdirde piyasaların FED'den daha çok çekeceği var.

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