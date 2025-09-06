Fotoğraf dehası: Vivian Maier

Chicago ve New York sokaklarında sessiz adımlarla dolaşan bir kadın tüm dünyanın görmediği kareleri yakaladı. Vivian Maier, hayatı boyunca tanınmasa da fotoğrafçılığın tarihine damga vurdu. Onun objektifi sıradan insanların yaşamındaki güzellikleri ve trajedileri ve kaydetti!

New York'ta 1926'da doğan Vivian Maier, erken yaşta annesini kaybetti ve babasıyla da karmaşık bir ilişkisi vardı. Çocukluk yıllarının bir kısmını Fransa'da geçirdi. Vivian, hayatı boyunca dadılık ve hizmetçilik yaparak geçimini sağladı. Çocuklara baktığı ailelerle ilişkisi sınırlıydı; kimse onun çektiği fotoğrafları görmedi.





YALNIZ SANATÇI

Maier, çocukları dışarıda gezdirirken veya izinli olduğu günlerde sürekli fotoğraf çekti. Vizörü üstte olan, karın seviyesinde tuttuğu Rolleiflex makinesiyle çektiği siyah-beyaz sokak fotoğrafları ve portreler, doğallığı, ışık ve perspektif hakimiyetiyle hayranlık uyandırıyordu. Bu teknik, ona kişilere fark edilmeden yaklaşma imkanı veriyor ve doğal portreler çekmesini sağlıyordu. Aynalarda ve vitrinlerdeki yansımalarını kaydettiği oto-portreler de son derece özgündü.

Maier, kentsel insan manzaralarını fotoğraflamış; yoksullar, çocuklar, yaşlılar, marjinaller ve bazen de kendisi bu karelerde yer almıştı. Fotoğrafları, sıradan anları olağanüstü bir şekilde yakalayan bir bakış açısını yansıtıyordu. Chicago'da emlakçılık yapan ve Chicago'nun kuzeybatı bölgesinin tarihsel kültürüyle ilgilenen John Maloof, bir müzayededen büyük bir kutu dolusu negatif film satın aldı.

Negatifleri tarayıp dijital hale getirdiğinde, fotoğrafların güzelliği karşısında büyülendi. Elindeki örnekleri ünlü fotoğrafçılara ve sanat ajanslarına gönderdi fakat ilk anda onlardan istediği karşılığı bulamadı. Maloof, fotoğrafları çeken kişi ve olası diğer eserlerinin peşine düştü. Araştırması sırasında, tesadüfen bir ölüm ilanıyla karşılaştı: Fotoğrafların sahibi, Fransız asıllı Amerikalı Vivian Maier, 83 yaşında, sefalet içinde ölmüştü. John Maloof'un seçilmiş Maier fotoğraflarından hazırladığı internet bloguna aylarca tek bir ziyaretçi gelmedi. Ancak Flickr'daki bir grupta başlayan tartışmayla birlikte, fotoğraflara yönelik ilgi adeta çığ gibi büyüdü. Maloof, Charlie Siskel ile birlikte Finding Vivian Maier adlı belgeseli hazırladı. Film, 2015 Oscar adaylığı da dahil sayısız ödül kazandı.