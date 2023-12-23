Psikolojimizi düzeltme yolu ne?

Başlıktaki sorunun 3 yanıtı var:■ 1- Senin suçun değil!■ 2-Mutluluğu kaybettiğin yerde arama!■ 3-Kendine iyi davran güzel insan!Nasıl mı, gelin anlatayım...Pandemiden sonra ne olduysa oldu, dünyanın psikolojisi bozuldu.Herkes evlere hapsolduğundan olacak, insanoğlu dengesini kaybetti, ruh hallerini, duygu durumlarını normale döndürmek için psikologlara, psikiyatrlara başvurdu. Son yıllarda açılan psikoloji kliniklerinde ciddi artış var. Online hayat, online terapileri de beraberinde getirdi.Öte yandan, psikoloji eğitimi almayan, hiçbir akademik bilgi becerisi olmayanlar, aldıkları dandik sertifikaları iyi pazarladılar. İnsanların ruh dünyalarına, psikolojilerini yönlendirmeye kalktılar. En büyük tehlike bu aslındaysa, neyse...Tüm bu olan bitenin arasında işini çok doğru düzgün yapan bir psikologdan bahsedeceğim: Beyhan Budak! Klinik psikolog olan Beyhan Budak, yıllar evvel başladığı Youtube yolculuğunda, bugün 2 milyonu geçen bir aboneye sahip.Katıldığı etkinliklere insanlar akın ediyor!Yazdığı kitaplar yüzbinlerce kişi tarafından okunuyor. İşini düzgün yapınca başarı kaçınılmaz olarak geliyor aslında!Bu hafta size Beyhan Budak'ın kitaplarından söz edip, gene Beyhan Hoca'dan bir yılbaşı hediyesi tavsiye edeceğim.Beyhan Budak'ın son çıkan kitabı, Mutluluğu Kaybettiğin Yerde Arama.Sahi Kitap etiketiyle raflarda yerini alan kitap iki yıl önce yayınlandı ve bugün hâlâ çok satan listelerindeki üst sıralardaki yerini koruyor. Kitabını Beyhan Budak bakın nasıl anlatıyor: "Bu kitapta, mutluluğunun kaybettiğin yerde olmadığını anlatmaya çalıştım. Eğer yeterince uğraştığını düşünüyorsan ve sonuç alamıyorsan, artık yola çıkma zamanı gelmiştir.İşte bu yola çıkma sürecine kabullenme diyorum. Zayıflıklarını, insanları, dünyayı ve duygularını kabullendikçe güçleneceksin. Hafifledikçe ağırlaşacaksın.Mutluluğu kaybettiğin yerde oyalanma diyor Beyhan Hoca, kabullen ve nasıl yeniden güçleneceğini düşün ve yolculuğa çıkmaya hazır ol!eyhan Budak'ın sloganıdır: Kendine İyi Davran Güzel İnsan. Okurlarla ilk buluştuğu kitabı olan Kendine İyi Davran Güzel İnsan'ı da mutlaka alın okuyun! Motivasyonunuzu güçlü tutacak bir kitap bu da! Hayatta yaşadıklarımızı kafaya takmamak, kaygılarımızla baş etmek için uygulamamız gereken yöntemleri Budak'ın bu kitabında okuyacağız.Kitabın tanıtımında şöyle diyor:"Bazen ilaç niyetine hayatına aldığın şeylerin seni nasıl zehirlediğini göreceksin.Seninle bir yolculuğa çıkacağız bu kitapla birlikte. Her insanın içinde bir sağlıklı bir de sağlıksız bir "ben" vardır. Sağlıksız ben kontrolü devraldığında, insan kendine zarar verir. İşte bu kitapla çıkacağımız yolculuğun amacı, içindeki güzel insana yani sağlıklı bene ulaşmak."eyhan Budak'ın bir diğer kitabının adı Senin Suçun Değil. Özellikle pandemide yaşadıklarımız ve sonrasındaki travmalarımızda hep kendimizi suçlar olduk. Yanlış yapıyoruz! Kendi kendimizi yiyip bitiriyoruz, Beyhan Hoca uyarıyor, yapmayın, bu sizin suçunuz değil diyor! Hadi gelin kendisinden dinleyelim.Kitabı için şöyle diyor: Bu kitapla birlikte geçmişinin karanlık dehlizlerine doğru bir yolculuğa çıkacağız; içine doğduğun aileden, yaşadığın travmalara kadar, bugün var olan problemlerinin geçmişteki izini süreceğiz. Çocukken alman gereken sevgi, saygı ve güveni alamadığın zaman neler olduğunu, zehirli anne baba davranışlarının nasıl yıkıma yol açtığını görecek; bazen önemsiz sanılan küçük bir travmanın uzun vadeli etkilerinin çok büyük olduğunu fark ettikçe hafifleyeceksin.Bu kitap sana mucizeler vadetmiyor, hiçbir şey mükemmel olmayacak, ancak şu anki halinden daha iyi hissetmen kesinlikle mümkün. Beraber yürüyeceğimiz yolun amacı bu. Kendine bu şansı vermelisin..."eyhan Budak'ın yakın zamanlarda bir çalışması oldu. "Terapi Defteri" adını verdiği bu çalışmayı ister günlük gibi, ister motivasyon ajandası olarak kullanabilirsiniz. Defterin içinde Beyhan Hoca sizler için hayatta mutlu ve motive olmak için ipuçları veriyor. Yeni yıl hediyesi aramakla uğraşmayın. Bu defteri tüm sevdiklerinize alıp hediye edin derim.