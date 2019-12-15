Asgari ücret için ikinci toplantı da yapıldı. İki toplantı sonrasında 2020'deki yeni ücret belli olacak. Asgari ücret işçi kadar işvereni de etkiliyor. Bu yıl maliyet 3 bin 6 lira. Devlet desteği sonrası ise 2.856 liraya iniyor

Önümüzdeki yıl uygulanacak asgari ücret için toplantılar devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine enflasyonun üzerinde bir artış bekleniyor. Taraflar taleplerini masaya getiriyor ve pazarlık devam ediyor. Asgari ücret 7-8 milyon işçiyi direkt ilgilendirirken aslında çalışan çalışmayan hemen herkesin de alacağı ve ödeyeceği paraları da belirliyor. Asgari ücret sadece işçilerin maaşlarını değil bir taraftan da işverenlerin maliyetini değiştiriyor. İşçilere ödenen asgari ücret primler ve vergiler eklendiğinde işverene yüzde 30'un üzerinde bir maliyete sebep oluyor. Bu yıl brüt 2.558 lira 40 kuruş net ise 2.020 lira 90 kuruş olan asgari ücretin işverene maliyeti ise devlet desteği hariç 3.006 lira 12 kuruşu buluyor. Talepler göz önüne alındığında 2.400 liraya çıkan bir asgari ücretin işverene maliyeti devlet desteği hariç 3.570 lirayı buluyor.

KESİNTİLER YAPILIYOR

Çalışanlar açısından bakıldığında da 2.558 lira 40 kuruşluk asgari ücret kesintiler sonrasında 2020 lira 90 kuruşa iniyor. Asgari ücret tespitinde işverene maliyeti de masada pazarlıklar sırasında gündeme geliyor. Hem rekabet gücünü azaltmamak, hem de istihdamı korumak için burada denge aranıyor.

DOMİNO ETKİSİ VAR

Asgari ücretteki artış aslında sadece bu ücretle çalışanları değil diğer çalışanların ücretlerini de etkiliyor. Çalışanlar arasındaki makas gelen asgari ücret artışıyla daralınca diğer çalışanlar da maaş zammı talep ediyor. Böylece domino etkisiyle tüm çalışanlar için zam söz konusu oluyor.



DEVLET KATKISI VAR

ASGARİ ücrete ayrıca devletin katkısı da söz konusu, 2016 yılında başlayan ve işçi başına 100 lira olan bu destek 150 liraya çıkartıldı. İşveren tarafı bu desteğin artırılmasını talep ediyor. Bu destek işverenlerin maliyetinden düşülüyor. Ayrıca ilave istihdama prim ve vergi teşvikleri de devam ediyor.