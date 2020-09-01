Çalışanlar emekli olacakları tarihle birlikte kaç lira maaş alacaklarını da merak ediyor. Bilinenin aksine emekli maaşını son 3.5 yıldaki kazançlarınız değil tüm çalışma hayatınızdaki ücretleriniz belirliyor

Emekli maaşı nasıl hesaplanıyor. Ben bir yıl sonra emekli olacağım. Bu bir yıl boyunca yüksekten kazanç bildirilirse emekli maaşım artar mı? Metin ALKAN



Öncelikle bir yanlışı düzeltelim. Zaman zaman birçok okurumuzdan da benzer sorular geliyor. Emekli maaşınızı belirlerken son dönemdeki maaşlarınıza değil tüm kazançlarınıza bakılıyor. Yani emekli maaşınız ilk işe girdiğinizde SGK'ya bildirilen prime esas kazancınızdan bu yana son maaşınıza kadar tüm ücretlerinize bakılarak belirleniyor. Biraz daha detaylandıralım. Emekli maaşı hesaplanırken üç ayrı dönem dikkate alınıyor. 1- 2000 yılı ve öncesi çalışmalar ile kazançlar 2- 2000-2008 yılları arasındaki çalışmalar ve kazançlar 3- 2008 yılı ve sonrası çalışmalar ve kazançlar Bu dönemlerdeki aldığınız ücretler farklı hesaplama yöntemleriyle hesaplanarak emekli maaşınız belirleniyor. Yani bu üç dönemdeki hesaplamalar toplanarak size ödenecek rakam ortaya çıkartılıyor. Bu üç dönemde farklı aylık bağlama oranları kullanılıyor. Özellikle 2000 öncesindeki çalışmalarda uygulanan aylık bağlama oranları diğerlerine göre daha yüksek olarak uygulanıyor. Dolayısıyla son dönemde yapacağınız yüksekten ödemelerle maaşınız beklediğiniz miktarda artmayacaktır. Ancak elbette yüksek prim bildirmek emekli maaşına olumlu katkı yapacaktır. Fakat yıllarca asgari ücretten çalışan birisinin sadece son 1 yılda yüksek prim ödeyerek yüksek emekli maaşı beklemesi doğru olmaz.



FAZLA PARA HARCAMAYIN

SGK başlangıcım 01/05/1993. Askerlik terhis 1992. Toplam prim günüm 5470. Eksik günleri tavandan ödeyebilir miyim? Bir de son 3.5 yıl, neden çok önemli? Mehmet Ali KABAK



İşe giriş tarihinize göre emeklilik şartlarınız 25 yıl, 54 yaş ve 5675 gün oluyor. Ancak 7 aylık bir askerlik borçlanması yaparak yaş şartını 53'e çekebilirsiniz. Eksik gününüz 205. Bunu ne kadar tavandan öderseniz ödeyin, emekli maaşınızı yükseltmeyecektir. Çünkü tüm kazançlarınıza bakılıyor. O yüzden fazladan para harcamanıza gerek yok. Son 3.5 yıl hangi kurumdan emekli olacağınızı belirliyor, bu yüzden önemli. Yani farklı sigorta kurumlarında (Bağ-Kur, SSK) çalışan birisi son 3.5 yılda hangisinde daha çok prim ödemişse o kurumdan emekli oluyor.



PRİM MİKTARI ÖNEMLİDİR

Tavandan prim yatırdıktan sonra birkaç yıl iş hayatına ara verenlerin emekli maaşları nasıl hesaplanıyor? Bu ara verilen yıllar emekli maaşını düşürüyor mu? Funda KAYAOĞLU



Yukarıda okurumuza cevap verirken emekli maaşının hesaplanma sistemini özet olarak yazmaya çalıştım. Dolayısıyla sizin çalıştığınız dönemde SGK'ya bildirilen kazancınız yani brüt maaşınız önemli. Çalışmadığınız ara verdiğiniz dönemlerin emeklilik hesabında kullanılması ya da bu yılların sizin maaşınızı düşürmesi söz konusu değil. Eğer çalıştığınız dönemde yüksek miktarda prim yatırıldıysa maaşınız da yüksek olacaktır endişe etmeyin.



TOPLU ÖDEME İMKANI YOK

1962 doğumluyum. 1995 girişliyim. 2007 gün primim var. Kalanını para vererek emekli olabiliyor muyum? Kıymet YILMAZ



Emeklilik için en az 3600 güne ihtiyacınız var. Bunu tamamlarsanız 58 yaşında emekli olursunuz. Burada sizin 900 güne ihtiyacınız bulunuyor. Bunu toplu olarak parayla ödeme imkanı maalesef yok. Ya çalışacaksınız, ya da aydan aya isteğe bağlı sigorta ödeyeceksiniz. Eğer sigortadan sonra doğumlarınız varsa borçlanıp tamamlayabilirsiniz. Bunun dışında toplu ödeme imkanı bulunmuyor.



30 GÜN BAŞVURU SÜRESİ VAR

Bir tekstil işyerinde 3 yıl çalıştım. Tazminatımı alıp 2 gün sonra askere gittim. Askerden 3 ay önce geldim. İşsizlik parası alabilir miyim? Yasin KURU



Askerden geldikten sonra 1 ay içinde başvurmanız gerekiyordu. İşsizlik parası alabilmek için son 3 yılda en az 600 gün prim olması gerekiyor. Prim gününüze göre işsizlik maaşı alacağınız süre belirleniyor. Siz 3 ay geçirmişsiniz, geç başvurmanız alacağınız işsizlik ödeneğinin süresini azaltır. İŞ- KUR'a başvurarak bilgi alabilir, şartlarınızı öğrenebilirsiniz.