Evde küçük ürünler üretip bunları internetten satan ev kadınları yeni torba yasa ile esnaf olacak ve bu satışlar için vergi ödemekten kurtulacak

Milyonlarca vatandaşın borcunu yapılandırması fırsatı sunan torba yasa yürürlükte. Gerek vergi gerekse prim borçları için başvuru süreci de başladı. Vergi ve primlerin dışında trafik cezası ve idari para cezaları gibi kamuya olan diğer borçlarda yapılandırma kapsamında bulunuyor. Başvuran vatandaşların ana para borcu dururken üzerine gelen faiz ve cezaların tahsilinden vazgeçiliyor. Bunun yerine ÜFE farkı eklenecek. Eğer peşin ödeme tercih edilirse bu enflasyon farkının da yüzde 90'ı silinecek. Böylece vatandaşlar borçlarından kurtulacak.



İŞÇİ OLMAMASI GEREKİYOR

Taksit imkanı da sunulan yapılandırmada 18 aylık vade yapılabilecek. Bu süreyi seçenler 36 ayda borçlarını ödeyebilecek.

Taksitler iki ayda bir ödenecek. Torba yasa sadece yapılandırmanın değil, Bağ- Kur'lular için indirimli emeklilik, ev kadınları için de vergisiz esnaflığın yolunu açıyor.

Evde ürettiklerini internetten satanlara vergi muafiyeti sağlanacak. Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle ayrı bir işyeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine, alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların bu faaliyetleri muaflık kapsamına alınacak. 1 Ocak 2021'de uygulanmaya başlayacak bu muafiyetten faydalanılabilmesi için vergiden muaf esnaf belgesi alınması, Türkiye'de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması, tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi ve hasılat tutarının 220 bin lirayı aşmaması gerekecek.

Bankalar, hesaplara aktarılan tutar üzerinden aktarım tarihi itibarıyla çalışanı bulunmayanlara yüzde 4 gelir vergisi kesintisi uygulayacak. Çalışanı olanlar için ise yüzde 2 gelir vergisi esas alınacak. Düzenleme ile, Cumhurbaşkanı'na, maddede belirtilen oranları ve tutarı, yarısına kadar indirme ve 2 katına kadar artırma yetkisi de verildi.



GENELGE YAYIMLANDI

Yapılandırmayla ilgili gerek SGK borçları, gerekse vergi borçlarıyla ilgili genelgeler de yayımlandı. Böylece başvurularda uygulanacak esaslar belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tebliği ile borçların 31 Ağustos 2020 tarihi ve öncesi döneme ait ve kanunun yayım tarihi olan 17 Kasım itibariyle kesinleşmiş olması gerekiyor. Kanun kapsamına giren borçlarını yapılandırarak ödemek isteyen borçlular, 31 Aralık 2020'ye kadar borçlu bulundukları tahsil dairelerine yazılı olarak başvuracak. Bakanlığa bağlı vergi dairelerine olan borçları için kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenler, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi (www.gib.gov. tr) ya da e-devlet (www.turkiye. gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek. Mükellefler, bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla da başvuru yapabilecek.



DESTEKLER UZUYOR

Torba yasada ayrıca SGK teşvikleriyle ilgili maddeler de yer aldı. Bu arada bazı teşviklerin uzatılmasıyla ilgili tarihler de netleşmiş oldu.

■ NORMALLEŞME DESTEĞİ:

Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverene ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan prim desteği süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatabilecek.

■ KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ:

Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisine sahip olacak.

■ PRİM-VERGİ TEŞVİĞİ:

Cumhurbaşkanı; kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahiplerini istihdam etmesi halinde işverene sağlanan prim desteğinin bir önceki yıl ortalamasına ilave istihdam edilen kişiler için 12 ay, bu kişinin kadın, genç veya engelli olması durumunda 18 ay süreyle işverene sağlanan prim teşviğinin ve ilave istihdam sağlayan işverene Gelir Vergisi stopaj teşviği ile Damga Vergisi desteği uygulamasının süresini 31 Aralık 2023'e kadar uzatmaya yetkili olacak.



İZİN PARASI ÖDENİR

Pandemi nedeni ile işten çıkartılma yasağı kalktıktan sonra eğer işime son verilirse, 2020 ve 2021 yıllarına ait yıllık izinler tazminata eklenecek mi? Mustafa KÜRKÇÜ Önce belirtelim işten çıkartılma durumunda o güne kadar hak edip kullanmadığınız yıllık izinlerin paraları son brüt ücret üzerinden tazminatla birlikte ödenir. O yüzden 2020'ye ait izinlerinizi kullanmadıysanız parasını alırsınız. Ancak 2021 yılına ait izinler henüz hak edilmemiş olduğundan onların parası ödenmez. Bu ödemeler tazminattan ayrı olarak yapılır. Tazminata eklenmesi söz konusu değil.