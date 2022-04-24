Milyonlara refah payı...

Temmuz ayında enflasyon ve toplu sözleşme artışının yanında emekliler ve memurlar için bir refah payı artırılması gündeme geldi. Çalışma Bakanı Bilgin de düzenlemenin yapılacağını söyledi



Milyonlarca emekli ve memur yılın ikinci maaş artışı için Temmuz ayını bekliyor. Bu yıl Ocak ayında enflasyon ve toplu sözleşme artışına ilaveten memurlar ve memur emeklileri için 2.5 puanlık toplu sözleşme artışı yapılmış, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise taban maaş 1.500 TL'den 2.500 TL'ye çıkartılmıştı. Temmuz ayında yine SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranında artış alacak. Memur ve Memur emeklileri ise toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 7 oranındaki artışa ilaveten, Ocak'taki yüzde 7.5 oranındaki zammı geçen enflasyon kadar fark alacak. Merkez Bankası'nın piyasa anketinden çıkan sonuçlardan yaptığımız hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon oranının yüzde 34.62 olması bekleniyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 34.62 enflasyon artışı alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 34.12 oranında artışı hesaplarında görecek.



EK ARTIŞ BEKLENİYOR

Ocak ayında yapılan ek artışların Temmuz'da da yapılması bekleniyor. Buna göre emeklilerin 2.500 TL olan taban maaşları artırılırken memur ve memur emeklileri için bir refah paylı düzenlemesi de gündeme gelecek. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de bu konuda açıklama yaparak, "Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl başında sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı politikalarla biz en düşük emekli aylığını 1500 liradan 2500 liraya getirmiştik.

Ayrıca yüzde 30'un üstünde enflasyon farkını içeren bir artış gerçekleştirildi.

Temmuz ayında da emeklilerimizi koruyacak benzeri bir düzenlemeyi yapacağımızın şimdiden haberini sizlere vermek istiyorum" dedi.



ASGARİ ÜCRET ARTIŞI

Bu arada asgari ücret ile ilgili bu yılın ortasında ek zam olup olmayacağı da merak ediliyordu. Ancak bunun için bir yasal değişiklik gerekiyor.

Çünkü yasalarımıza göre komisyon her yıl Aralık ayında toplanıyor. Asgari ücrete bu yıl tarihi bir zam yapılmış ve oran yüzde 50'yi geçmişti.

Yine ayrıca asgari ücretten gelir ve damga vergisi de kaldırılmıştı.

Bakan Bilgin Aralık ayında toplanacak asgari ücret komisyonu ile ilgili de çalışanları koruyacak bir seviye belirleneceğini söyledi.



YENİ EMEKLİYE DE İKRAMİYE

ÖNÜMÜZDEKİ hafta emeklilerin 2022 yılı için ilk ikramiyeleri ödenecek. 27-28 Nisan'da SSK'lılar 29 Nisan'da ise Bağ-Kur ve memur emeklileri ikramiyelerini hesaplarında görecek. İkramiye için bir başvuru yapmaya gerek bulunmuyor. Para maaş alınan banka hesaplarına otomatik olarak yaptırılıyor. Ödemelerden yeni aylık bağlananlar da yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için 'bayramın içinde olduğu ayda gelir ve aylık almak' gerekiyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 2-4 Mayıs'a denk geliyor. Bu nedenle Mayıs ayı sonuna kadar aylık bağlananlar Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Emekli aylığı bağlanmış olanlar önümüzdeki hafta herkesle birlikte parasını alırken, diğerleri aylıkları bağlanınca ikramiyeyi cebine koyacak. Mayıs'tan sonra Temmuz sonuna kadar aylık bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak.