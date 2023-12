Emekliye ve memura 5 aylık zam netleşti

Milyonlarca emekli, kamu çalışanı ve sosyal yardım alan vatandaşın beklediği zam oranları artık netleşiyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık oran ortaya çıktı. Bu orana göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı, memurlar ve memur emeklilerinin de alacakları farklar kesinleşmiş oldu. TÜİK verilerine göre Kasım ayı enflasyonu yüzde 3.28 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 61,98 olarak kayıtlara geçti. Bu açıklanan oranlardan yapılan hesaplamalara göre de 5 aylık enflasyon oranı yüzde 33,66 olarak belirlendi. Bundan sonra açıklanacak Aralık enflasyonlarıyla birlikteözellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranını belirleyen 6 aylık enflasyon rakamı da açıklanmış olacak. Bu arada memurlar ve memur emeklileri için de 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak.Açıklanan Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık oran kesinleşti.Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık artışı yüzde 33,66 olurken memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ise yüzde 29,06 oldu. Memurlar ve memur emeklilerinin toplu sözleşme artışıyla birlikte 5 ayda aldıkları zam oranı da yüzde 45'e ulaşmış oldu.Aralık enflasyonu buna eklendiğinde oranlar yükselecek. Refah payı ile birlikte yıl sonundaki yüzde 65 OVP öngörüsüyle zam oranlarının yüzde 50'yi bulması bekleniyor. Şu anda kesin olan, 5 aylık enflasyon rakamı. TÜİK'e göre Temmuz'da enflasyon yüzde 9,62, Ağustos'ta yüzde 9,09, Eylül'de yüzde 4,75, Ekim'de yüzde 3,43 ve Kasım ayında da yüzde 3.28 oldu. Yüzde 33,66'lık 5 aylık enflasyon oranı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık enflasyon artışı anlamına geliyor.SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 ay sonunda yüzde 33.66'lık enflasyon artışı kesinleşmiş oldu. Bu oranın üzerine Aralık enflasyonu gelecek. Yapılan hesaplamalarımıza göre bu oranın yüzde 38'e ulaşması bekleniyor. Orta Vadeli Program'daki (OVP) Yüzde 65 yıl sonu öngörüsüne göre 6 aylık enflasyon yüzde 38 çıkacak. Enflasyon artışının dışında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin refah payı alması da gündemde.Bu durumda 2024 yılının ilk yarısı için zam oranının yüzde 50'yu bulması bekleniyor.Ayrıca 7.500 TL olan taban maaşın 10 bin liraya çıkartılması da konuşuluyor. Yine SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşın altındaki kök maaşlarıyla ilgili kademeli bir artışın da gündemde olduğu bilgileri geliyor. Bütün bu ek artışlar 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyonu sonrasında yapılacak yasal düzenleme ile hayata geçecek.Yapılacak artışlar Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına da yansıyacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri refah payı hariç enflasyon oranında artış alırken memurlar ve memur emeklileri için hesaplama farklı yapılıyor.Memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 15'lik zam bulunuyor. Buna ilaveten de 6 aylık enflasyon oranına göre oluşan fark bulunuyor.5 aylık enflasyona göre memurlar ve memur emeklileri için enflasyon farkı yüzde 26,09 olarak belirlendi.Yüzde 15'lik toplu sözleşme artışıyla birlikte 5 aylık zam oranı memurlar ve memur emeklileri için yüzde 45'e ulaştı. Buna aralık enflasyonu da eklenecek. Yine OVP'deki yüzde 65 yıl sonu enflasyon öngörüsüne göre memurlar ve memur emeklilerinin Ocak ayşı zam oranının yüzde 49'u geçmesi bekleniyor.5 aylık enflasyon memurlar ve emeklilerin artışlarını ortaya koyarken sosyal yardımları da etkiliyor.Sosyal yardımlar yani 65 yaş aylığı, evde bakım parası, engelli maaşı gibi ödemelerde her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaşına yapılan zam kadar yükseliyor. 5 aylık artış memurlar için yüzde 45 olarak çıkınca sosyal yardımlar da benzer şekilde yükselmiş oldu.SSK, Bağ-Kur emekli zammı her yıl 2 kez belirleniyor. Ocak ve Temmuz dönemlerinde 6 aylık enflasyon oranı kadar zam oranı ile emekli maaşları artıyor.Son dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu rakamlara bir de refah payı ilave ediliyor. Memurlar da tıpkı emekliler gibi Ocak ve Temmuz döneminde zam alıyor. Burada bir önceki toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon, 'Memur enflasyon farkı'nı ifade ediyor. Bu memur enflasyon farkına yeni toplu sözleşme zammı ilave edilerek memur maaşları zam oranı belirleniyor.Bu ay toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonu 2024 yılında uygulanacak en düşük maaşı belirleyecek. Her ne kadar asgari ücret artışını enflasyon direkt belirlemese de en önemli verilerden birini oluşturuyor.5 aylık oranın yüzde 33.66 çıkması ve memur artışlarının yüzde 45'e yükselmesi asgari ücret artışı için de bir referans olacak. Bu durumda asgari ücret artışlarının yüzde 40-50 arasında olması beklenebilir.