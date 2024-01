Emekliye zam hesabı

Enflasyon zammından sonra hesaplanan emekli maaşları hesaplara yatırılıyor. Ancak sonradan yapılan ek zam bu maaşları değiştirecek. Taban maaş 10 bin lira olarak düzenlenecek ve emeklilere yüzde 42.6 oranında zam yapılacak. Zamdan oluşan fark ise sonradan tekrar yatırılacak

Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emeklilere uygulanacak enflasyon artışları da belli olmuştu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37.57 oranında enflasyon artışı alırken memur emeklileri toplu sözleşmeyle birlikte enflasyon farkı olarak yüzde 49.25 zam aldılar. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine refah payı çalışması yapan hükümet taban maaşı 7.500 TL'den 10 bin TL'ye artış oranını da yüzde 37.57'den yüzde 42,6'ya çıkarmış oldu. Ancak ek zamlar için yasal düzenleme gerektiğinden hesaplara henüz ek zamlar yansımadı.

HESABA NE YATIRILDI?

Şu anda emeklilere yatırılan maaşlarda kök aylıklara yapılan yüzde 37.57 oranındaki enflasyon artışları bulunuyor. Daha sonra ek zamdan kaynaklanan farklar da emeklilerin hesabına yatırılacak.

Böylece tüm emekliler Aralık ayına göre yüzde 42.6 oranında zam almış olacak. Ek zamların yasa ile yürürlüğe girmesi gerektiğinden günlerde sadece yüzde 37.57 artırılmış maaşlar yatırılıyor. Ayrıca taban maaş olarak da 7.500 TL'ye tamamlanıyor. Ancak ek zamla oluşan farklar da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen, haftaya da Genel Kurul'a gelecek düzenleme yasalaşınca verilecek.

Burada emekliler için hem 10 bin liralık taban maaş farkı hem de refah payı farkları yatırılacak.

Şu anda hesaplarda olan aylıklar, yüzde 37.57 zamlı kök aylık, aylığın yüzde 4-5'i oranında ek ödeme, kök aylık ve ek ödemenin toplamı 7 bin 500 liranın altında kalmışsa ilave ödeme (5510 Ek 19 kapsamında) kalemlerinden oluşuyor.

YENİ HESAPLAR YAPILIYOR

Yasa çıktıktan sonra kök aylıklar yüzde 42.6 zam oranına göre yeniden hesaplanacak. Bu hesaplama sonrasında 10 bin liranın altında kalan aylıklar taban maaş olan 10 bin liraya tamamlanacak. Daha sonra da çıkan tutar ve yapılan ödeme arasındaki fark hesaplara yatırılacak. Bu ay maaş gününde 7 bin 500 lira ödeme yapılana 2 bin 500 lira ek zam farkı verilecek.

Yasa çıktıktan sonra kök aylık ve ek ödemesinin toplamı 7 bin 500 lira ve altında olanlara 2 bin 500 lira zam farkı yatırılacak.

Örneğin; 5 bin lira olan kök aylık (ek ödeme dahil) bu ay yüzde 37.57 artışla 6 bin 878 lira olarak hesaplandı.

Bu emekli, maaş gününde 7 bin 500 lira alacak. Ek zam yürürlüğe girdiğinde bu emeklinin kök aylığı yüzde 42.6 artışın yansıtılmasıyla 7 bin 130 lira olacak. Bu ay emeklinin hesabına 7 bin 500 lira yatırıldığı için, 10 bin lira düzenlemesi yürürlüğe girdiğinde 2 bin 500 lira zam farkı yatırılması söz konusu olacak.

KÖK AYLIKLAR DEĞİŞECEK

2023'ün ikinci yarısında Bağ-Kur emeklilerinde en düşük kök aylık ek ödeme dahil 6 bin 820 lira 84 kuruş idi. Bu aylık yüzde 42.6 zam ile 9 bin 726 liraya yükselecek. Her ay 273,48 lira eklenerek aylık 10 bin lira ödeme yapılacak. Bağ- Kur tarım emeklilerinde de 5 bin 420 lira 18 kuruş olan en düşük kök aylık yüzde 42.6 artışın yansıtılmasıyla 7 bin 729 lira 18 kuruşa çıkacak. Bu maaşı alan emekliye her ay 2 bin 270 lira ilave ödemeyle her ay 10 bin lira yatırılacak.

2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 4 bin 721 lira 80 kuruş olan ek ödeme dahil en düşük kök aylık 6 bin 733 lira 29 lira olurken, bu maaşı alanın ödemesi 3 bin 266 lira 71 kuruş daha eklenerek 10 bin liraya tamamlanacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise 7 bin 616 lira 48 kuruş olan ek ödeme dahil en düşük kök aylık yüzde 42.6 zamla 10 bin 861 liraya ulaşacak.

EK ÖDEME TAVANI DEĞİŞTİ

Refah payıyla birlikte yüzde 42.6'ya ulaşan zam oranı, emeklilerin kök aylıklarına yansıtılıyor. Kök aylığa (Aralık tutarı) yüzde 42.6'lık zam oranı ilave edilecek. Oluşan tutara, eğer kök aylık 7 bin 135 liranın altında çıkarsa yüzde 5, üstünde çıkarsa yüzde 4 ek ödeme eklenecek. Bulunacak tutar emekliye ödenecek.