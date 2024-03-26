Emekliye 12 bin TL promosyon

3-5 bin TL arasında ödedikleri promosyonları 8-12 bin TL arasında ödemeye başlayacak. Emekliler maaş aldıkları kamu bankalarına kendilerine uygun olan metot ile başvurarak yeni promosyonlardan yararlanacak. Halen sözleşmesi devam edenler de cayma haklarını kullanarak yeni rakamlara güncelleme yapabilecek.Promosyon miktarları emeklilerin aldıkları maaşlara göre belirlenecek.Burada yüksek maaşı olan emekliler 12 bin TL promosyon alabilecek. Ancak 10 bin TL taban ücretin altında ölüm aylığı (dul yetim maaşı) alanlarda promosyon 5 bin TL olarak uygulanacak. Kök maaşı 10 bin TL'nin altında olup da maaşı 10 bin TL taban aylığa tamamlanan emekliler ise en düşük olarak belirlenen 8 bin liralık promosyonu alacak.Bu arada özel bankaların da bu yarışa katılarak rakamları yükseltmesi bekleniyor. Peki promosyonla ilgili detaylar neler onlara da bakalım:Emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Eski-yeni tüm emeklilerin hakkı var.Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Fatura, kredili hesap gibi şartlar yok. Ancak özel bankalar bu tür ürünler karşılığında yüksek promosyon teklif edebiliyor. Bu noktada vadettiğiniz maddelere dikkat edin.Kamu bankalarından maaşını alan emekliler öncelikle bankalarına başvurarak güncelleme yapmak istediklerini belirtecekler. Bunun için şu yollarla başvuru yapılabilir:Şubeden başvuru, ATM başvurusu, mobil bankacılık, internet bankacılığı, SMS (telefon).3 yılı dolan emekliler artık yeni promosyon alma hakkına kavuşuyorlar.Bu noktada mevcut bankanız ile görüşüp yeni rakam üzerinden promosyonunuzu alabilirsiniz. Ancak isteyen bankasını da değiştirebilir.Bu emekliler sözleşmelerinin kalan süreleri için cayma haklarını kullanacak. Kalan sürenin promosyon miktarını geri ödeyecek ve yeni rakam üzerinden yeniden 3 yıllık sözleşme yapacak. Bazı bankalar yeni ödenecek promosyondan mahsuplaşma yaptığından bir cayma bedeli ödemeye gerek kalmıyor.Şu anda uygulanan 8-12 bin TL arasındaki promosyon miktarları taban rakamları gösteriyor.Bunlar kamu bankaları tarafından uygulanacak. Ancak özel bankalar henüz yeni rakamlarını açıklamadı.Burada özel bankaların bu rakamları rekabet ortamı içinde daha da yukarı çekmesi mümkün.Banka seçerken sizin uygulamalarını bildiğiniz şubesine kolayca ulaşabildiğiniz ve ATM imkanları bol olan bankalar önceliğiniz olsun. Bunun dışında bankaların promosyon ile ilgili kampanyalarından size en uygun olana da bakabilirsiniz. Ancak seçim yaparken size sunulan teklifleri mutlaka iyi incelemeniz gerekir.3 yıllık süreniz dolmasına rağmen eğer banka değiştiremiyorsanız bir önceki bankadan kredi kullanmışsınız demektir. Bankalar bu noktada emeklilere önceden bazı belgeler imzalatıyorlar.Ancak banka değiştirme talebinizi engelleme hakları yok. Bu durumda e-devlet üzerinden tüketici hakem heyetine başvurabilirsiniz.Süresi sona eren emekliler istedikleri bankayı seçip ikinci promosyonlarını oradan alabilirler. Ancak süre dolmadan da banka değiştiriliyor.Eğer kredi kullanmamışsanız kalan sürenin promosyonunu iade edip ayrılabilirsiniz. Kredi kullanan emekliler ise bu kredi bitene kadar banka değiştiremiyor.Maaşın yatırılması istenen bankanın herhangi bir şubesine başvurmak yetiyor. Bunun dışında e-Devlet'ten de banka ve şubesi kolayca seçilebiliyor.Herhangi bir ekstra işlem yapmaya gerek kalmıyor.Yeni emekli olan birisi ilk maaşını saldığı banka ile ya da bir başka banka ile sözleşme yaparak promosyonunu alacak. Ondan sonra da 3 yıllık süresi başlamış olacak.