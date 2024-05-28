Maaşta indirim olmaz

Çalışanların hak edilmiş ücretlerinde eksiltme yapılması kanuna aykırı. Bu durumda çalışan için tazminat hakkı da doğuyor

Bizler bir firmada asgari ücretin bir miktar üzerinde maaşla çalışıyoruz.

İşverenin maaşlarımızı asgari ücret seviyesine indireceği konuşuluyor. Böyle bir hakkı var mı? (ismi saklı)

İş Kanunu, işçi ücretinin azaltılamayacağına yönelik "Her türlü işte uygulanmakta olan çalışma sürelerinin yasal olarak daha aşağı sınırlara indirilmesi veya işverene düşen yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi nedeniyle ya da bu kanun hükümlerinden herhangi birinin uygulanması sonucuna dayanılarak işçi ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun eksiltme yapılamaz" hükmünü getirmiştir. İş Kanunu hükmü gereği; ücreti ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen ya da eksik ödenen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu işçilerin bu nedenle iş sözleşmeleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.



Maaşlarda eksiltme yapıldığını anladığınız an hakkınızı aramalısınız. Çünkü hiçbir kanunda bu durum söz konusu olamaz

İHBAR SÜRESİNE DİKKAT

Mevcut işyerimden ayrılmak istiyorum. Bunun için istifa dilekçemi ayrılmadan kaç gün önce vermeliyim? Şule KARASU

İş Kanunu'na göre, işçi ve işverenlerin iş sözleşmesini fesh ederken karşı tarafa önceden bildirimde bulunma yükümlüğü vardır. İş yerindeki kıdemi 6 aya kadar olanlar 2 hafta, 6 ay ile 1.5 yıl arasında olanlar 4 hafta, 1.5 yıl ile 3 yıl arasında olanlar 6 hafta, 3 yıldan fazla olanlar 8 hafta önceden yazılı olarak sözleşmeyi sona erdireceğini karşı tarafa bildirmekle yükümlüdür. Eğer bu sürelere uyulmadan sözleşme sona erdirilirse, karşı taraf bu süreler kadarki ücretleri talep edebilir. Ayrıca, işe başlarken yapmış olduğunuz sözleşmede işi haklı bir neden olmaksızın bırakmanız halinde herhangi bir cezai şart konulmuş ise sizden yasal olarak talep edilebilir.

ERKEK ÇOCUĞA YETİM MAAŞI

1 sene önce babamızı kaybettik.

Ben yetim maaşı alıyorum bir de erkek kardeşim var. O da ödeme alıyor. Şu an 19 yaşında ve okuyor. Aynı zamanda staj ücreti alıyor. Yetim aylığı almaya devam edebilir mi? Banu SÜRÜCÜ

Kardeşiniz lisede okuyorsa 20 yaşı dolana kadar yetim aylığı alabilecek.

Üniversiteye devam ettiği takdirde 25 yaşına kadar aylık alabilecek. Ayrıca kardeşinizin sigortasının stajyerlik nedeni ile başladığını belirtmişsiniz.

Stajyerlikten dolayı ödenen primler yetim maaşına engel teşkil etmemektedir.

Bu yüzden hem yetim maaşını alabilir hem de staj dolayısıyla sigortalı olup ücret alabilir.

İki aydır maaşımızı alamıyoruz.

Ödendiği dönemlerde de eksik ödeniyor.

Nasıl bir yol izleyelim?

İş Kanunu'na göre; işçiye ücreti kanun hükümleri veya sözleşme hükümlerine uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse işçinin iş sözleşmesini bildirimsiz olarak feshetme ve tazminatını alma hakkı vardır. Bu durumda işçinin bu nedenle iş sözleşmesini feshettiğini noterden göndereceği ihtarname ile işverenliğe bildirerek tazminatını talep etmesi gerekir. İşveren bu ihtarnameye rağmen tazminatı ödemez ise ya yargıya başvuracaksınız ya da Çalışma Bakanlığı'na şikayet dilekçesi vereceksiniz.

ANNEYE İZİN HAKKI

Bir işyerinde gündüzleri çalışıyorum.

Yakında bebeğim olacak.

Acaba izin haklarım kaç gün?

Nasıl kullanabilirim? Yeşim ÖZEL

İş Kanunu'nun 74'üncü maddesine göre kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere, toplam 16 hafta çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebeliklerde doğum öncesi izin süresine 2 hafta eklenmektedir.

İşçinin isteğine ve doktor raporuna dayalı olması koşulu ile doğuma 3 hafta kalana dek çalışılabilmekte, bu durumda doğum öncesi kullanılmayan izin süresi doğum sonrasına aktarılabilmektedir.

Bu iznin bitiminde yazılı talepte bulunan işçiye, 6 aya kadar ücretsiz izin verilmektedir.