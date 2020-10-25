Çocukta akademik başarı, biz anne babaların hedefleri arasında daima en üst sıralarda yer alıyor. Temelde istediğimiz sadece mutlu ve sağlıklı olmaları elbette.

Ama bunun da, ancak ileride saygın bir meslek sahibi olurlarsa ve elbette çok para kazanırlarsa gerçekleşeceğine inanıyoruz.

Bence hepsinden önemlisi; birey olarak kendilerini tanıyıp bulmaları, farkındalık düzeylerini yükseltmeleri, ne istediklerini bilmeleri ve bunu doğru ifade edebilmeleri.

Yol hem onlar hem de bizim için zorluklarla dolu ve bu yolu yürürken en çok neye ihtiyaçları varsa, onu vermek bizim en önemli görevimiz.

Eğer sadece iki seçeneğim olsaydı, tercihimi 'okuma sevgisi' ve 'öğrenme merakı'ndan yana kullanırdım. Çünkü bu ikisine sahip bir çocuğun neleri başarabileceğini hayal etmek bile heyecan verici.

Okumayı bir türlü sevemeyen, okuduğunu anlamayan, anladığını anlatamayan, hayal kuramayan, düşündüklerini kağıda dökemeyen bir insan başarılı olabilir mi?

Öyleyse öncelikli hedef okuma sevgisine sahip, okuduğunu anlayıp yorumlayabilen çocuklar yetiştirmek.

Ama nasıl? Özel Eğitim Uzmanı Uğur Kaya, bu konuda oldukça kapsamlı bir yazı kaleme almış. Yazısının bir yerinde bazı ailelerin roman, hikâye, dergi, gazete gibi yayınları okumaya karşı çıktığından da bahsediyor.

Çocuğa "Ders kitabı dışında kitap okuma" demek nasıl korkunç değil mi? "İyi niyet"li ama korkunç bir "kötülük"...

Kaya, internette bulabileceğiniz "Okuma Alışkanlığını Kökleştirmek İçin Neler Yapabiliriz?" başlıklı yazısının "Aileye Düşen Görevler" bölümünde özetle şunları söylüyor:

Okul öncesi: Okul öncesi yaşlarındaki çocuklara evde masal-hikâye anlatılmalı. Resimli kitaplar, albümler verilmeli. Kısa yazılmış şiirler ezberletilmeli.

Bilmeceler, bulmacalar, ninniler, tekerlemeler öğretilmeli.

Değerli eserleri okumak ya da okutturmak: Okul çağındaki çocuklara seçkin eserleri tanıtmak ve sevdirmek için bazı etkinliklerde bulunarak gerekli rehberlik yapılmalıdır.

Çocuklar sevdikleri eserleri başkalarına okumaktan zevk duyarlar.

O nedenle okumalarını dinlemek suretiyle edebi zevklerinin gelişmesine yardım edilmeli.

Kitap hediye etmek: Doğum günlerinde, bayramlarda, çocuk kitapları haftasında ve değişik vesilelerle kitap hediye etmek gelenek haline getirilmeli.

Evde kitaplık kurmak: Aile çocuğuna küçük bile olsa kitaplık kurmalı. Eğer mümkün değilse; ailenin kitaplığı var bu kitaplıkta bir miktar çocuk kitapları, çocuk dergileri bulundurmayı ihmal etmemeli. Bu da yoksa çocuk kitap ve dergilerinin bir arada bulunacağı en basitinden bir dolap, bir yer olmalı.

Çocuk kitaplık ve kütüphanelerinden yararlanmak: Öğrenci velisi çocuğuna bu kitaplık ve kütüphaneleri tanıtmalı ve yararlanmasını sağlamak için götürmeli.

Serbest okumaya engel olmamak: Sınırlı sayıda da olsa bazı aileler roman, hikâye, dergi, gazete gibi yayınları okumaya karşı çıkmaktadırlar.

Hatta ders kitabı dışında başka şeyler okumanın çocuğun zihnini çeldiğini, ahlakını bozduğunu ileri sürenler bulunmaktadır. Bırakınız kültürsüz aileleri, bazı okumuş aileler de bile bu görülmektedir. Bu yanlış kanı mutlaka silinmeli.