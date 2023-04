Bu çocuklar bizi uyutuyor!

Pek çocuğumuz çocuklarımızın sağlıklı gelişimi ve ders başarısı için tablete, bilgisayara saat kısıtlaması getiriyoruz.

Çünkü çok iyi biliyoruz ki bu alanda ipin ucu ne zaman kaçsa, yaşantımızın her bir alanı sorunlarla doluyor. Sadece ders notları düşmüyor, ilişkilerimiz bile zarar görüyor.

Mesela dikkati darmadağın hale gelen çocuk, söyleneni asla ilk seferinde algılayamıyor. Savruk, dikkatsiz, isyankar hale gelen evlatları bu noktadan sonra sevmek için gerçekten de kalın bir eldiven ve bolca sabır gerekiyor!

Diyelim, türlü pazarlıklardan sonra ekran başında eğlenceyi günde bir saatle sınırladınız. Saat 22.00-23.00 arasında da yavrunuza "İyi geceler" diyerek gönül rahatlığıyla yatağınıza girip uyudunuz. Ne güzel değil mi?

Değil! Tam da bu saatten sonra oluyor ne oluyorsa!

Buyrun araştırma sonuçlarına:

Find My Kids'in araştırmasına göre, Türkiye'deki çocuklar telefonlarında oyun oynamak ve sosyal medya uygulamalarını kullanmak için gece yarısını bekliyor. Her 100 çocuktan 49'u 23:00 -04:00 saatleri arasında mobil oyun oynarken, yüzde 60'ı da aynı saatlerde sosyal medya uygulamalarını kullanıyor. Araştırmaya göre çocuklar bu şekilde günde ortalama 4,5 saat vakit geçiriyor. Benden söylemesi: Siz siz olun, bundan böyle uyurken gözünüzün birini açık tutun!

YÜZDE 7'SI +18 ORTAMLARDA

Ebeveynlerin çocuklarının konumunu canlı olarak görebilmelerini ve ekrandaki etkinliklerini izlemelerini sağlayan Find My Kids, bu araştırmada 7-18 yaşlarındaki kullanıcıları arasından rastgele seçilen Türkiye'den 50 bin, dünyadan ise 1 milyon kullanıcıya ait veriyi incelemiş. Find My Kids Ülke Müdürü Neşen Yücel, "Çocukların yüzde 7'sinin kendi yaş gruplarına uygun olmayan, 18 yaş üstü uygulamaları kullanıyor olmaları da son derece dikkat çekici" diyor.

DENGEYİ KURMAK ZORUNDAYIZ

BU ekranla hepimiz bir imtihan halindeyiz aslında. Sosyal medyası, haber sitesi, oyunu, dizi platformu derken hepimizin hayatında belli bir alanı kaplıyor. Yasaklamak, yok saymak veya tümden reddetmek mümkün değil. Öte yandan dengeyi de kurmak zorundayız. Yaşadığımız her bir günü mutlu, anlamlı, keyifli kılmak için bu dengeye çok ihtiyacımız var çünkü. Tek bir güne neler sığdırmak zorundayız ve arta kalan zamanı en iyi nasıl değerlendiririz, bunu düşünüp planlamakla başlayabiliriz bence.

"BASARAMAZSAN BİRAZ PASTA YE"

CHARLİE Mackesy'nin "Çocuk, Köstebek, Tilki ve At" isimli kitabı, yazarın kendi çizimleri ile dolu hayli ilginç bir kitap. Mesela istediğiniz sayfadan başlayabiliyorsunuz.

Canınız nasıl isterse!

Bir çocuk, bir köstebek, bir tilki ve bir atın hikayesi 7'den 77'ye herkese, hayata dair çok güzel aforizmalar sunuyor. Hepimizin zaman zaman içine düştüğü değersizlik kuyularından sevgiyle çekip çıkarıyor cümleleriyle.

Unuttuğumuz basit ama çok önemli doğruları hatırlatıyor yeniden. Hayatın trajedi ve zorlukları karşısında tükenme noktasına gelen gücümüzü yerine koyuyor adeta. Mesela şöyle:

"Yüreğimiz acıdığında ne yapıyoruz?" diye sordu çocuk.

"Arkadaşlıkla, ortak gözyaşlarıyla, ve zamanla sarıp sarmalıyoruz. Mutlu ve umutlu uyanana kadar da bekliyoruz." Ya da:

"Bazen yalnızca nefretten söz edilir ama bu dünyada hayal edemeyeceğin kadar çok sevgi var." Ve en sevdiğim bölüm:

"Çok sevdiğin bir söz var mı?" diye sordu çocuk.

"Evet" dedi köstebek.

"Neymiş?" "Başta başaramazsan biraz pasta ye." "Anladım, işi yarıyor mu peki?" "Her seferinde."