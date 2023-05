Yıldız falınız

KOÇ: Çevrenizin sorunlarıyla uğraşacağınız bir gün. Kardeşler ve yakın akrabaların sizden destek beklemeleri sonucunda, özel işlerinizi ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Güzel fırsatlar gündemde.



BOĞA: Maddi konularla ilgili gizlilik söz konusu olabilir. Ay'dan aldığınız etki sizi bağımlı olduğunuz konularda yaratıcı yapıyor. Her şeyi detaylarıyla düşünüyorsunuz. Her şey mükemmel gelişiyor.



İKİZLER: Enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsunuz, fakat bazı tereddütleriniz var. Olayları kısa sürede toparlayacak ve istediğiniz şekilde rayına oturtacaksınız Sürekli hareket halinde olmanız sizi mutlu ediyor.



YENGEÇ: Güneş'ten olumlu etki alıyorsunuz. Sınırsız özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimlerinizde dikkatli olmalısınız. Atılımlar için, bağlantıları kurmayı başaracaksınız



ASLAN: Üzerinize sorumluluk hissinin ağırlığı çökebilir. Bu duygunuzu bertaraf edebilmeniz de; onlara daha yakın ve ön plana onların isteklerini alacak şekilde davranmanıza bağlı. Emlak işleri gündeminizde.



BAŞAK: İlişkilerdeki denge çubuğuna siz yön verecek, diğer kişilerin katkı oranlarını da siz tayin edeceksiniz. Bugün, maddi ve manevi olarak bir gün geçireceksiniz. Aksilikler karşısında huzursuz olmayın.



TERAZİ: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün, her türlü şartlarınızı gözden geçirip duygusal bağlantılarınızdan kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan şartlarda fazla düşünmeyin.



AKREP: İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz. Hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Çalışmalarınızda estetik ve duygusal yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz.



YAY: Tavırlarınızda inatçılık gözleniyor. Çevrenizin yardımına ihtiyaç duyduğunuz halde, güçlü gurur duygunuzla hareket ediyorsunuz. Emlak işleri ile ilgili değişimler gündeminizde. Özgüveniniz yüksek.



OĞLAK: Yaşam enerjiniz çok güçlü. Çevrenizde orijinal olan her düşünce fırtınalar yaratıyor. Bağımsızlık dürtülerinizi önleyemiyorsunuz. Sezgilerinizin doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.



KOVA: Ayni ortamda çalıştığınız kişilerin davranışları ile kendi yapabileceklerinizi sürekli karşılaştırmak sizi negatif etkiliyor. Bazı davranışlarınız doğallığı kayboluyor. Gelişigüzel hareketleriniz kısıtlanıyor.



BALIK: Uzun süredir beklediğiniz bir takım fırsatların kendiliğinden oluştuğunuz görmek sizi mutlu edecektir. Yanlış anlaşılmalar sonucu; kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz.

