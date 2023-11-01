KOÇ: Yakın kan bağı olduğunuz kişilerin, bazı beklentilerine cevap vermek zorunda kalabilirsiniz. Sezgilerinizin güçlü olması ve çevrenizdeki olaylara çabuk adapte olmanız nedeniyle motivasyonunuz artacak. Prestijiniz çok önemli.

BOĞA: Bugün birlikte çalıştığınız kişilerin üzerinde ilginç fikirleriniz, herkesin dikkatini çekecektir. Uzun süredir merak ettiğiniz konularla ilgili farklı ip uçları bulacak, çok eğleneceksiniz. Hayallerinizin sınırları yok

İKİZLER: Dostluk duyguların temelinde geleneksel kuralların işlevi çok önemli. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi daha iyi hissediyor olmanız, onlarla daha sık görüşmenize neden oluyor. Bugün, isteklerinizde gözle görülür artış var.

YENGEÇ: Bugün kendinizi odaklaşmaya yönlendirmelisiniz. Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar içinde olmalısınız.. Kendinizi aşma konusunda bir çok şey yapabilirsiniz. İçsel güdülerinizi doğru kullanacaksınız.

ASLAN: Bugün kazançlarınızı düşünerek hareket edecek ve özel zevkleriniz için para harcamak zorunda kalacaksınız. Şansınızı istediğiniz gibi kullanabileceksiniz. . Ödemeleriniz için geç kalmak istemiyorsanız, iyi takip etmelisiniz.

BAŞAK: Aşk konusunda oldukça çekimser davranmakla, partnerinizin hakkınızda farklı düşünmesine neden olacaksınız. Aranızda gelişen önemli durumlar, sizin sosyal aktivitenize olumlu yansıyacak. Çevresel bağlarınızı güçlendirmelisiniz.

TERAZİ: Dış görünümünüzü sürekli disiplin altında tutmaya çalışmanız ve kendi içinde izole etmeye çalışmanız, sorunların büyümesine meydan verebilir. Kendi içinizde bir kişilik savaşı vermeyi bir kenara bırakın yararınıza olacak.

AKREP: Bugün ortamınızı yenilemek isterken, duygusal yönlerinizi daha çok ortaya çıkarıyor, sizi anlamlı ve önemli hale getiriyor. Siz yine de tedbiri elden bırakmayarak, gelişmeler karşısında soğukkanlılığınızı korumayı unutmayın.

YAY: Sakin görünen gizli bir inatçılığınız var. Bugün, duygusal konularda beklediğiniz somut isteklerinizi, karşı tarafa hissettirmek zorunda kalacaksınız. . Bugün, güçlü sezgileriniz sayesinde, enerjinizi olumlu kullanmalısınız.

OĞLAK: İlişkilerinizde sabırlı görünen yapınızı, ani ve fevri hareketlerinizle bir anda koparabilirsiniz. Yumuşak ve ılımlı yaklaştığınız bir konu üzerinde çalışırken, küçük duygusal bir takıntı bir anda değişime neden olabiliyor.

KOVA: Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini iyi takip ediyorsunuz. İlişkilerinizde küçük hataları bile sorun yapmaktan kaçamıyorsunuz. Takıntılarınızdan sıyrılmalısınız. Bireysel olacağınız bir gün.

BALIK: Bugün olaylara mantıklı bir yorum getirerek, çevrenize örnek olacaksınız.. Karşıt ilişkilerinizde temkinli davranmaya yönelik davranışları benimsiyorsunuz.. Siz iyimserlik çabalarınızı elden bırakmayın. Gözler üstünüzde.