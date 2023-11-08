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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 08.11.2023, 00:00

KOÇ: Ortaklık gerektiren bir takım çalışmalar içinde olacağınız bir gündesiniz. Her konuda çok yönlü düşünüyorsunuz. Yaşam kaliteniz ve coşkunuzu iki katına çıkarırken enerjinizi dengeleme konusunda uyarı getiriyor.

BOĞA: İç potansiyeliniz oldukça yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, yapacağınız geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek... Bugün maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.

İKİZLER: Sizi fark etmemek imkansız bir şey. Bulunduğunuz yere neşeli kişiliğinizle hakim olacaksınız.
Çevrenizin size olan yaklaşımlarını görmezlikten gelmemelisiniz. Partnerinizle birlikte ortak çalışmalar içinde olacaksınız.

YENGEÇ: Grup çalışmalarından zevk aldığınız için, çevrenizde yaratıcı kişilerle birlikte olmaktan hoşlanıyorsunuz. Partnerinizden alacağınız destek önemli. . Orijinal fikirli iş birliği, gün içinde enerjinizi olumlu etkileyecek.

ASLAN: Hiçbir konuda haksız duruma düşmek istemiyorsunuz.
Fakat olayları hep kendi açınızdan görmeye alışmışsınız. Kendinizle ilgili çalışmalar içinde olacaksınız. Sevdiğiniz kişi ile kişilik çatışmasından vazgeçmelisiniz.

BAŞAK: Partnerinizin kendine özgün fikirleri olacak ve bu düşüncelerini sizinle paylaşmak isteyecektir.
Maddi konularda karşınıza çıkacak fırsatlara çekimser kalmak istemeyeceksiniz.
Kendinizi frenlemeyi öğrenmelisin.

TERAZİ: Araştıracağınız konuların, size sağlayacağı kazançları konusunda dikkatli olmalısınız.
Sezgilerinizin yüksek olmasından dolayı karşı taraf zor durumda bırakıyorsunuz. Mesleki anlamda size oldukça yarar sağlayacak.

AKREP: Aşkla ilgili düşüncelerinizi abartacaksınız. hırslarınızı içsel olarak büyütüyorsunuz.
Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken, bazılarınız büyük karmaşalar yaşayacak. Dostlarınızla duygusal bağlarınız güçlenecek.

YAY: Duygularınızdaki artışlar yüzünden sınırlarınız denetlemek zorunda kalacaksınız.
Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayı sevmiyorsunuz.

OĞLAK: Yakın dostlarınızdan da önemli destekler gelecektir. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız.
Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor.
Derin düşünce ve araştırmalar içindesiniz.

KOVA: Yaşama analizci bakış açısı ile bakarken, isteklerinizde derin bir araştırma ve inceleme hakim olacak. Bugün hızlı hareket etmeniz yüzünden küçük kazalara meyillisiniz.
Sindirim sisteminiz dikkat etmelisiniz.

BALIK: Kafanıza koyduğunuzu yapma konusunda engel tanımayacak, karşı gelenlere hırçın davranacaksınız. Hedefleriniz konusunda belirleyici olmaya devam ederken, ikna edici tavırlar sergilemeye özen göstereceksiniz.

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