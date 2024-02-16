KOÇ: Bugün güven duygunuz ve kişisel ihtiyaçlarınız ön plana çıkıyor. Yaşadığınız her şeyin tadına varmak istiyor, yaratıcı çalışmalarla göz doldurmayı amaçlıyorsunuz. İşinizle ilgili yapılanmalarınızı hızlandırmalısınız.

BOĞA: Maddi konular gündemde. Artık zevklerinize daha düşkün olacaksınız. Partnerinizle birlikte ortak uyum içinde yeni başlangıçlar yapabilir, yaşamın tadını çıkarabilirsiniz. Çevrenizde dikkat çekici bir görüntü veriyorsunuz.

İKİZLER: Yaratıcılığınızı kullanacağınız bir gün. Planladığınız çalışmalar için gerekli desteği alacak ve enerjinizi sizinle aynı paralellikte düşünen kişilerle paylaşacaksınız. Yarım kalan işlerinizi bir an önce tamamlamalısınız.

YENGEÇ: Yaşamınızda güven duygusunun önemli olması, maddesel bağlarınızla ilintili ilerliyor.

Bugün satın alma konusunda aşırı istekleriniz gözleniyor. Başarınızı ve veriminizi kişisel yeteneklerinizle sınırlamak istemiyorsunuz.

ASLAN: Çalışmalarınıza hız vermeyi amaçlıyor ve ele aldığınız konuları kendi tarzınıza göre yorumluyorsunuz. Eleştiriden hoşlanmadığınız için alınganlık gösterebileceğiniz bir gün içindesiniz. Ne yazık ki güçlü bir egonuz var.

BAŞAK: Başarınızı yaratıcılığınıza borçlusunuz. Arkadaşlıklarınızı kendi güvenliğiniz için kullanabilir ve aranızda ortak bir payda oluşturabilirsiniz.

Onların da sizden bir takım beklentileri var. Alınganlığın hiçbir yararı yok.

TERAZİ: Bugün yaşamla ilgili kriterlerinizi gözden geçirmelisiniz. Baskıcı düşüncelerden nefret etmenize rağmen çevrenizdekilere siz de aynı tavrı gösteriyorsunuz. Bazı olayları yanlış bir şekilde değerlendirdiğinizi fark etmelisiniz.

AKREP: Mars yakında aşk evinize geçiyor olması nedeniyle kişisel cazibeniz yüksek seyrediyor ve alışkanlıklarınızı bozmak istiyorsunuz. Bazı isteklerinizde artış gözlenirken, mantıkla yaklaştığınız konularda başarı sizi bekliyor.

YAY: Çevrenizdeki kişilerin düşüncelerini pratik bir şekilde algılayabiliyorsunuz. Bugün yaşamı sorgulayarak ilerliyor ve duygu yoğunluğu yaşadığınız konularda daha da başarılı oluyor, teslimiyetçiliği tercih ediyorsunuz.

OĞLAK: Kendinize güveniyor ve isteklerinizde ısrarcı davranıyorsunuz. Bugün, kişisel hırslarınızı bileyerek engellere karşı bir güç yelpazesi oluşturuyorsunuz. Size karşı tepkisel davranışların mevcudiyeti, moralinizi bozmamalı.

KOVA: Kendinizi sınamaktan yorulmuyor ve yenilik peşinde koşuyorsunuz. Kendinizi ispat etmek için farklı göstergelere ihtiyacınız var. Görüştüğünüz insanların size sağlayacağı avantajları önemsemelisiniz.

BALIK: Yaşadığınız değişimler size daha olumlu bir performans sağlayacak. Her an zeminleriniz değişiyor ve alışkanlıklarınızdan vazgeçmek zorunda kalıyorsunuz. Şartlarınızı gözden geçirerek, kabul etmeyi öğreniyorsunuz.