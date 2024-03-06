KOÇ: Karşılıklı duyguların çatışacağı bir gün. Bu dönem elde edeceğiniz haklarınızla karşı tarafın size sunacağı şartlar arasında yanlış dengeler söz konusu. Düşüncelerinizden yola çıkarak, etrafınıza bir duvar örebilirsiniz.

BOĞA: İlgilendiğiniz konuların farklı yorumlanması canınızın sıkılmasına neden olacaktır. İlişkilerinizi gözden geçirmelisiniz. Partnerinizin duygusal değişimlerinizden etkileniyorsunuz.

Aranızda bazı istenmeyen olaylar gelişebilir.

İKİZLER: İkinizde farklı dünyaların insanları olmanıza rağmen sorunlarınızı aşmamanız için neden yok. Sabırlı yapınızı ortaya çıkarmaktan başka çareniz yok. Parasal kazançlarınız sezgileriniz ve aklınızla birlikte ilerleyecek.

YENGEÇ: Bugün bulunduğunuz şartları değerlendirme konusunda fırsatçı ve akılcı davranışlar içinde olacaksınız.. Sürekli değişen zevklerinizin sorun yaratmasını istemiyorsanız, kazançlarınızı kontrollü ve hesaplı kullanmalısınız.

ASLAN: Kendinizle ilgili konularda sessiz kalmayı yeğlemeli, çevrenize karşı kritikçi bir yaklaşım içinde bulunmalısınız. Mesleki konularda duygusal tatmin sağlamak için gerekli çalışmaları daha sonraya ertelemeli ve beklemelisiniz.

BAŞAK: Eski beklediğiniz tekliflere sıcak bakabilirsiniz.

Aykırı düşünce içinde olacağınız kişilerden uzak kalmaya çalışın. Beraberliği yeşertmek ve geliştirmek gerçekten zor oluyor. Bütçenizi aşmama konusunda dikkatli olmalısınız.

TERAZİ: İş arkadaşlıkları, grup çalışmaları gibi aktiviteler, kişisel tatminleriniz doğrultusunda çalışmalar içinde olacaksınız. Dostlarınızla görüşme fırsatları çıkabilir ve aranızdaki geçmiş olayları yeniden yapılandırabilirsiniz.

AKREP: Ele aldığınız konuları zorlamanın anlamı yok.

Kalitenizde, belli bir ortalamanın altına düşmek istemiyorsunuz. Duygularınızda farklı bir mantık var. Sizinle ilgili konuların başkaları tarafından yorum getirilmesine karşısınız.

YAY: İmkansızlıklar içinde kıvranmak yerine başlattığınız aşkta temkinli davranmak en güzeli, unutmayın. Eski şartlarınızı korumaya devam etmelisiniz. Çevresel ilişkilerinize duyarlı davranmanız gerektiğini biliyorsunuz.

OĞLAK: Bugün, belli bir sistem içinde hareket edebilirsiniz.

İletişim konusunda bazı aksiliklerin söz konusu olması sonucunda, beklentileriniz gecikebilir. Başlattığınız organizasyonların ilginç gelişmesi size bağlı bir durum.

KOVA: İçsel çatışmalarınızın size zarar vermesini istemiyorsanız, duygusallığınızı denetim altına almalısınız. Siz kendi doğrularınıza inandığınız zaman, her şey çok daha anlamlı. Kısa yollarla ilgili bazı yazışmalar gündeme gelecek.

BALIK: Derin düşünmek size birçok konuda yoğunluk kazanmanıza neden olacak. Maddi gücünüzü ortaya koyacak çalışmalar içindesiniz. Unutmayın, dağınıklık size çok şey kaybettiriyor.

Bugün olayları irdelemek sizi mutsuz kılabilir.