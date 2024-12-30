KOÇ: Beklenen misafirlerin gelmesi sizi sevindirecek.

Dostlarınızla bir arada duygusal coşkular yaşayacaksınız. Duygusal yaşamınızı renklendirmek isteyebilirsiniz. Karşılıklı ilişkilerde yapıcı paslaşmalar söz konusu olacaktır.

BOĞA: Yaratıcılığınızı karşı tarafa aktarabilirseniz, mesleki başarınızı ve kariyer hırsınızı olumlu şekilde kullanmalısınız. İnatçı yapınızı ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olacaksınız. İkna kabiliyetinizi ortaya koymalısınız.

İKİZLER: Bu dönem çevrenizde ve arkadaş gruplarınızda ilginizi çekecek biri ile tanışabilirsiniz.

Duygularınızı sınamalı ve yanlış bir ilişkiye girmek istemiyorsanız, temkinli davranmalısınız.

Çevre iletişiminiz mükemmel ilerliyor.

YENGEÇ: Özgüveninizin sağladığı tüm konularda başarılı olmaktan gurur duyacağınız çalışmalarla gündeme geleceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda oluşmasını beklediğiniz duygusal bağlar, iş veriminizi daha da arttırıyor.

ASLAN: Değişik alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi, motivasyon gücünüzü arttırırken, düşünce sınırlarınızı genişletiyor. Bugün oldukça hareketlisiniz. Çevrenizde birçok zincirleme işin üstesinden gelebileceksiniz.

BAŞAK: Bugün çekiciliğinizi ve kişisel enerjinizi birleştireceksiniz.

Aşk yaşantınızı renklendirmek için, duygusal yönlerinizle ortaya çıkacak ve sevdiğiniz kişiyi büyüleyeceksiniz.

Onun size olan hayranlığı daha da artabilir.

TERAZİ: Karamsarlık için uygun bir gün değil.

Küçük ayrıntıların sizi sıkmasına izin vermemelisiniz.

Kendinize güveniyor ve gereğinden fazla yoruluyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda gizli çatışmalara neden olabilir.

AKREP: Sizin her zamanki çözümcü yapınız sayesinde, bazı olaylar çok çabuk geçecek ve dinginliğe kavuşacaksınız. Bugün çevresel koşullarınızda gözle görülür bir hareketlenme ortaya çıkıyor. Vitamin takviyesine ihtiyacınız var.

YAY: Duygusal romantik ve her an gözyaşı dökmeye hazırsınız. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmalısınız.

Yaratıcı yönleriniz ön planda olacak.

Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz. Karşı tarafın sizi yanlış anlıyor.

OĞLAK: Doğal yapınızı ortaya koyacak çalışmalarla ses getirmek istiyorsunuz. Güçlü bağların sizin için önemli olduğunu bildiğiniz için, ilişkilerinizde ortalama davranıyorsunuz. Hava şartlarından kaynaklanan strese dikkat etmelisiniz.

KOVA: Kapınızı hiç kimseye kapatmak istemiyorsunuz.

Bugün, partnerinize karşı olumlu ve koruyucu duygularla hareket edecek ve ona sahiplenici davranacaksınız. Düşüncelerinizdeki yaratıcılık, her anlamda sizi ön plana çıkaracak.

BALIK: Gizli yönlerinizi de ortaya koyacaksınız.

Beklenmeyen şartların gelişmesiyle, birçok olanağın size sunulması sizi şaşırtabilir.

Zevkler için para harcayacaksınız. İşlerinizin yoğunluğu sinirlerinizi yorgun düşürebilir.