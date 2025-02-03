KOÇ: Maddi konularda istediğinizi çizgiyi bir türlü tutturamadığınız için, yaşadığınız karamsarlıktan kurtulamıyorsunuz. Bugün emin olmadığınız konular üzerinde konuşmak yerine daha iyi bildiğiniz konuları araştırmalısınız.

BOĞA: Görüşmede olduğunuz kişilerin size şaşırtıcı davranacaklarını unutmamalısınız. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız.

Randevularınızı ertelememeli, elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz.

İKİZLER: Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için, iş arkadaşlarınızla aynı zamanda sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz. Hırslı yönlerinizi, çevresel değişimlerle birleştirmelisiniz.

Doğru kişilerle akıllıca seçimler yapıyorsunuz.

YENGEÇ: Aşk yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz. Enerjinizin güçlü olduğu bir gün. Karşı cinsle aranızda önleyemeyeceğiniz bir çekim gücü var. Tekliflere hazır olun.

ASLAN: Çalışma arkadaşlarınızın cesur fikirli olmasından yanasınız. Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve bir çok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor.

BAŞAK: Venüs karşıt evinizde ilerlerken sosyal eviniz hız kazanıyor. Kafanız bir hayli karışık. İş konusunda aceleci davranmamalı ve yeni oluşumlara karşı dikkatli hareket etmelisiniz.

Bugün beslenmenize dikkat edin.

TERAZİ: İşinizle ilgili çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara fazla güven duymuyorsunuz.

İnanmadığınız şartları değiştirmek adına, olumlu çabalar harcamanız kolay bir olay değil. Baskıcı düşüncelerden vazgeçin.

AKREP: Duygularınızı yoğun yaşıyorsunuz. Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Bugün, arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde olacaksınız. Karşılıklı fikir çarpışmalarıyla kişisel çabalarınızı işinize rahat bir şekilde aktarabileceksiniz.

YAY: Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var. Arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız. Farklı insanlarla tanışmaktan zevk alacağınızı çevrenize hissettirin.

OĞLAK: Maddi konularda girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Akılcı davrandığınız, her konu size başarıyı getiriyor. Bugün Venüs'ün verdiği etkilerle, kişisel deneyimlerinizi gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.

KOVA: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz. Güzel konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve karşıt düşüncelere karşı güzel bir konuşma yapacaksınız. İlginç bir gün yaşayacak ve yaşatacaksınız.

BALIK: Venüs burcunuzda ilerliyor. Sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün olmanıza rağmen değişken bir ruh halindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen, güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız.