KOÇ: Ortak çalışmalar gereken bir takım çalışmalar içinde olacağınız bir gün içindesiniz. Bugün her konuda çok yönlü düşünüyorsunuz. Yaşam kaliteniz ve coşkunuzu iki katına çıkarırken enerjinizi dengeleme konusunda uyarı getiriyor.

BOĞA: İç potansiyeliniz oldukça yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, yapacağınız geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek. Bugün maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.

İKİZLER: Sizi fark etmemek imkansız bir şey. Bulunduğunuz ortamlara neşeli kişiliğinizle hakim olacaksınız. Çevrenizin size olan yaklaşımlarını görmezlikten gelmemelisiniz. Partnerinizle birlikte ortak çalışmalar içinde olacaksınız.

YENGEÇ: Grup çalışmalarından zevk aldığınız için, çevrenizde yaratıcı kişilerle birlikte olmaktan hoşlanıyorsunuz. Partnerinizden alacağınız destek önemli. Orijinal fikirli iş birliği, gün içinde enerjinizi olumlu etkileyecek.

ASLAN: Hiçbir konuda haksız duruma düşmek istemiyorsunuz.

Fakat olayları hep kendi açınızdan görmeye alışmışsınız. Kendinizle ilgili bir takım çalışmalar içinde olacaksınız. Sevdiğiniz kişi ile kişilik çatışmasından vazgeçmelisiniz.

BAŞAK: Bugün partnerinizin kendine özgün fikirleri olacak ve bu düşüncelerini sizinle paylaşmak isteyecektir. Maddi konularda karşınıza çıkacak fırsatlara çekimser kalmak istemeyeceksiniz.

Kendinizi frenlemeyi öğrenmelisin.

TERAZİ: Araştıracağınız konuların size sağlayacağı kazançları konusunda dikkatli düşünmelisiniz.

Sezgilerinizin yüksek olmasından dolayı karşı taraf zor durumda bırakıyorsunuz. Bugün mesleki anlamda size oldukça yarar sağlayacak.

AKREP: Bugün aşkla ilgili düşüncelerinizi abartacaksınız.

Hırslarınızı içsel olarak büyütüyorsunuz.

Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken, bazılarınız büyük karmaşalar yaşayacak. Dostlarınızla duygusal bağlarınız güçlenecek.

YAY: Duygularınızdaki artışlar yüzünden oto kontrol sınırlarınız denetlemek zorunda kalacaksınız.

Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayı sevmiyorsunuz.

OĞLAK: Yakın dostlarınızdan da önemli destekler gelecektir. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız.

Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor.

Derin düşünce ve araştırmalar içindesiniz.

KOVA: Yaşama analizci bakış açısı ile bakarken, isteklerinizde derin bir araştırma ve inceleme hakim olacak. Bugün hızlı hareket etmeniz yüzünden küçük kazalara meyillisiniz. Sindirim sisteminiz ve cildinize dikkat etmelisiniz.

BALIK: Kafanıza koyduğunuz şeyi yapma konusunda engel tanımayacak bu konuda size karşı gelenlere hırçın davranacaksınız. Hedefleriniz konusunda belirleyici olmaya devam ederken, ikna edici tavırlar sergilemeye özen göstereceksiniz.