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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2025

KOÇ: Burcunuzda ilerleyen Merkür sayesinde, daha hızlı düşünmeye başladınız. Sabırlı davranışlarınız, alışkın kişileri şaşırtmanız, sizi ilgilendirmiyor.
Bildiğiniz konularda taviz vermiyorsunuz.
İstediğiniz tarzda oluşturacaksınız.

BOĞA: Kariyerinin ön plana çıkmasıyla gizli bir güç savaşı içinde olacaksınız. İş çevresinde farklı bir konumunuz olmasından dolayı, sorumluluk duygunuz sizi rahatsız edecektir.
Sözlerinizi doğru zamanda kullanmalısınız.

İKİZLER: Bugün, bulunduğunuz ortamlarda her şeyi sorgulama ihtiyacı içinde olmanız, birçok kişiye garip gelebilir. Fakat siz, bildiğiniz konularda taviz vermekten kesinlikle hoşlanmıyorsunuz.
Değişimden olumlu şekilde etkileniyorsunuz.

YENGEÇ: İçgüdülerinizin size sağlayacağı avantajlar sayesinde başarıyı kısa sürede tadarak, önemli yollar kat edeceksiniz. Pratik olduğunuz için de, herkesten farklı bir yaklaşımla ele aldığınız konular sonuca çabuk ulaşacak.

ASLAN: Ani fikirlerin size kazandıracağı prestiji iyi düşünmeli ve hızlı kararlar almalısınız. Bugün, düşündüğünüz her konuda gerekli atılımları yapabilirsiniz. Maddesel konulara bağlı olarak gelişecek özel durumlar söz konusu olabilir.

BAŞAK: Sizi farklı zaman dilimlerinde gören kişiler yanılabiliyor. Muzip tavırlarınıza alışanlar, iş çevresinde gördükleri zaman şaşkınlık geçiriyorlar.
Bugün, olumlu bir gününüzdesiniz.
Arkadaş çevrenizde aktif bir gün içindesiniz.

TERAZİ: Başkalarının fikirlerine ilgi göstereceğiniz ve olayları kendi tarzınıza göre yorumlayacağınız bir gün. Kendinizden genç kişilerle bir arada olmanın zevkini yaşayacaksınız. Aşk yaşantınızda birçok alternatif sizi bekliyor.

AKREP: Eğlence yaşantınız canlanıyor. Birçok davet alacak ve değişik eğlence ortamlarında bulunacaksınız.
Bugün mekanınızla ilgili değişime ihtiyacınız var. Her şeyinizin farklı olmasını istiyorsunuz. Sabırlı olmanızda fayda var.

YAY: Ailenizin hoşnut olacağı işleri yapmaktan zevk alacağınız bir gün. Bugün, ortak çalışmalar içinde olmanız sizi de mutlu edecek. Fakat çevrenizi de ihmal etmemelisiniz. Duygularınızı güzel sözlerle süslemek isteyebilirsiniz.

OĞLAK: Çalışma alanınızda belli bir konumu korumak istiyorsunuz. Özgürlüğünüzü savunmanıza rağmen, çalışmalarınızda güçlü bir disiplin var.
İstediğiniz koşulların her zaman sağlanamayacağını bilmek sizi sinirli ve huzursuz yapıyor.

KOVA: Kısıtlı iş çevreleri size göre değil. Sabah saatlerinde başlattığınız işinizin, akşama doğru hız kazandığını görmek sizi mutlu edecek. Hareketli yapınızı ortaya çıkarmaktan korkmadan, olaylara çözüm getirmek istiyorsunuz.

BALIK: Enerjik yapınızın belli bir düzene ihtiyacı var.
Sorunlarınızla baş başa kalmaktan korkmamalı ve çıkış yolları bulacağınızdan emin olmalısınız.
Arkadaş çevreniz de size destek verecek, özel dostlarınızla bir arada olacaksınız.

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