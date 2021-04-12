Dünyayı kasıp kavuran pandemi bazı sektörleri bitirirken, bazı sektörlerin iş yükünü artırdı.

Pandemi döneminde sokağa çıkma kısıtlamaları ve virüs kapma endişesi ile tüketicilerin alışveriş stilleri değişti.



ONLINE SATIŞLAR ARTTI

"İnternetten alışveriş yapmam" diyen kesim bile önyargılarını kırarak online alışverişi tercih ediyor. Bunda tüketiciyi korumaya yönelik e- ticaretin yasal boyutları ile ilgili düzenlemelerin yanı sıra lojistik sektörünün güçlenmesinin de büyük etkisi bulunuyor.

Lojistik sektöründeki yenilikler, dijital dönüşüm ve müşteri memnuniyeti anlayışının yaygınlaşması, e-ticareti güçlenmesine yol açıyor. Pandemide pek çok sektör yara almışken online satışlarla ayakta durmaya çalışıyor, neyseki veriler online satışlarda artışı gösteriyor. Pek çok marka online satış kanallarına yatırım yapıyor. Hatta markalar o kadar inovatif çalışmalar ve imkanlar sunuyor ki hayran kalmamak elde değil. Mesela cep telefonu aplikasyonu üzerinden sipariş verilen ürünler çok kısa zamanda tüketiciye ulaşıyor, üstelik kuryenin rotası uydu üzerinden görülebiliyor böylece müşteri zamanını planlayabiliyor. Neticede hızlı teslimat müşteri memnuniyetini sağlıyor. Ancak pandemi döneminde müşteri memnuniyeti konusunda daha hassas olabiliriz. Çünkü bu dönemde online satışların artması, moto kuryeleri oldukça zorluyor.



15 DAKİKA VAADİ NİYE?

İş yükleri oldukça artan bu emektarların üstelik can ve iş güvenliği de tehlike altında. Özellikle paket servislerdeki artış ile birlikte restauranttan sipariş veren müşterinin yemeği soğumasın diye panik içinde olan kurye, acele etmesinin bedeli canına mal olabiliyor. Verilere göre 200'den fazla kurye pandemi sürecinde hayatını kaybetti. Yiyecek sektöründe firmalar "15 dakikada siparişiniz elinizde" sloganları ile müşteriye teslimat sözü veriyor hal böyle olunca da siparişi yetiştirme baskısı ile moto kuryeler trafikte kural ihlali yapıyor ve aceleci davranarak kaza yapıyor.



KURYELERE HIZ BASKISI

Halbuki firmaların ticari kaygıdan önce can kaygısı duyması gerekmez mi?

Zaten pandemi döneminde paket servisle ayakta kalmaya çalışan firmaların, kuryelerine yaptığı baskı ve puanlama sisteminin kaldırılması, yerinde bir karar olacaktır. Pandemi sürecinde iş yoğunluğunun arttığı düşünüldüğünde özlük haklarının iyileştirilmesi sağlanabilir. Öte yandan gıda paket serviste yiyeceklerin soğumasını önlemeye yönelik inovatif ürünlerin kullanılması yaygınlaştırılabilir.

Müşterilerin kişisel isteklerde bulunurken anlayışlı olması da bütüncül davranması gereken bir süreçteyiz.