Kavurucu yaz sıcaklarını yaşadığımız şu günlerde turizm de pik yaptı.

Plajlar doldu taştı, tatil beldelerinde yer kalmadı. Özellikle bayram tatili ile birlikte Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşanan yoğunluk sebebiyle yetkililer "gelmeyin" çağrısı yapıyor. Tüm bu yoğunluklar elbette turizm adına sevindirici çünkü turizm sektörü bugünleri bekliyordu. Bacasız sanayi olan turizmin gelişmesi pek çok sektör için de kaldıraç olmaktadır.

Ülkemizin turizm potansiyeli, gastronomi zenginliği, markalaşmayı bekleyen destinasyonları ile dünyanın cazibe ülkesi unvanını taşıyor. Zaten Dünya Turizm Örgütü de bunu doğruluyor. Türkiye dünyada en çok ziyaretçi ağırlayan ülkeler sıralamasında 6. sırasını korurken turizm gelirlerinde ise iki basamak yükselerek 13'üncü sıraya yükselmişti. Pandemi dönemini saymazsak Avrupa'da en çok turizm geliri elde eden ülkelerin başında yer alan ülkemiz; Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın TÜİK verilerini kullanarak oluşturduğu Turizm İstatistikleri Genel Değerlendirme Raporu'na göre turizm geliri 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 16,9 artarak 34,5 milyar dolara ulaşmıştı.

Turizm gelirinin yüzde 83,2'sinin kaynağı yabancı ziyaretçilerden oluşuyor.



PLAJLAR ÜCRETSİZ OLMALI

Bazı yanlış uygulamalara şahit oluyoruz.

Mesela plajlara girmek neden paralı?

Kıyı Kanununa göre: "Kıyılar, devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır, Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.

Sahil şeritlerinde yapılacak yapılar kıyı kenar çizgisine en fazla 50 metre yaklaşabilir." maddesi olmasına rağmen pek çok tesis giriş ücreti alıyor. Bu uygulama yasal değil. Hukukçular "tesislerin şezlong, duş, wc vs. hizmet karşılama bahanesiyle giriş ücreti aldıklarını bunun doğru olmadığını, vatandaşın istediği plaja girebileceğini vurguluyor. Ayrıca; işletmecilerin plajların çevresini tel örgü, duvar ya da başka yöntemlerle kapatamayacağını da belirtiyor. Her vatandaş yasaya göre ülkenin bütün denizlerinden ücretsiz bir şekilde yararlanacağını bilmeli.Bu konuları denetleme yetkisi öncelikle belediyede sonra valiliklere ait. Vatandaşlar aykırı durumları ilgili kurumlara ve CİMER'e şikayet edebilir.

Yasanın üzerinde hiçbir güç yoktur. Ayrıca turizmde fahiş fiyat uygulamalarının da denetim ve kontrol altında tutulması gerektiğini düşünüyorum. Ülkemizde turizm gelirlerinin artması için herkesin erişebileceği, daha yapısal, daha kalıcı fiyat politikası uygulanması uzun vadeli çözüm olacaktır.



ÇEVRE TEMİZLİĞİ ÖNEMLİ

Turizm merkezlerimizdeki en önemli sorun çevre kirliliğidir. Özellikle günü birlik kullanım yerlerinde bazı vatandaşların çöplerini etrafta bırakması utanç verici bir durum, bunlar orman yangınlarına da sebep olmaktadır. Birilerinin duyarsızlığı bir başkasının hayatına son vermemelidir.

Ne üzücü ki, her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı OGM personeli yangınla mücadele ederken şehit oluyor. Tüm bunları önlemek adına koy ve mesire yerlerinde yerel yönetimlerin daha sıkı tedbirler alınması gerekir. Mesela halkın kullanımına açılan bir koyda çöp kutularının bulunmaması özellikle WC'nin olmaması inanılmaz bir çevre kirliliği yaratmaktadır.

Belediyeler halkın kullanımına açık yerlerde hizmet sunmalıdır. Bu bir kültür ve görgüdür. En gözde tatil beldelerinde bile güzelim koyları çöplere terk etmek yakışmamaktadır.

Yaz dönemi fazla mesai yapmak, ekstra çaba göstermek kişiden bir şey kaybettirmez aksine memlekete değer ve fayda olarak geri döner.