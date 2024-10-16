Dijital göçebelik giderek yaygınlaşıyor

İçinde bulunduğumuz ekonomik, siyasi ve sosyolojik ortamda, çalışma hayatı da giderek zorlaşıyor. İşverenlerin ve yöneticilerin kaygıları kurum içindeki atmosferi etkiliyor. Ayrıca erken başlayan ve geç biten kuralcı mesai saatleri, hiyerarşik düzenin katılığı, yönetim sistemlerinin esnek davranamaması, rekabetin olumsuz etkileri, enflasyonist ortamın oluşturduğu mali zorluklar vb. etkenler pek çok çalışan için özellikle de yeni kuşak için motivasyon kaybı olarak değerlendirilebilmektedir. Genç nesil; mesai saatini kendilerinin belirlediği, hiyerarşi ve bürokrasi kuralının olmadığı, şartları özgürce belirleyen, yüksek gelirli işlere yöneliyor. Dijital Göçebelik olarak tarif edilen, gençlerin talebini karşılayan bu çalışma sistemi birçok işveren için de avantajlı kabul ediliyor.

VİZE ALINABİLİYOR

Dijital Göçebeler sürekli farklı ülke görme isteği içinde olduğundan işlerinin de seyahate uygun bir şekilde olması gerekiyor.

Bilgisayar üzerinden işlerini yapabilen; veri analistleri, yazılımcılar, editörler, grafik tasarımcılar ve benzer meslek grupları bu alanı tercih ediyor. Çalışma şekli ise proje bazlı, kısmi veya tam zamanlı olarak kurumla anlaşmasına göre belirleniyor.

Dünya genelinde yaygınlaşan Dijital Göçebeler için Dijital Göçebe (DG) Vizesi alınabiliyor. Ülkemizde de olduğu gibi Dubai, Portekiz, Hırvatistan, Almanya, Norveç, İspanya, Çekya, İtalya, Yunanistan, Çin ve Polonya gibi pek çok ülke DG Vizesi sunuyor. Her ülkenin şartları farklı bazı koşullar isteniyor; "21-55 yaş arası olmak, en az 6 ay geçerli bir pasaport, üniversite diploması veya denk belgesi, dijital göçebe olarak çalıştığınızı kanıtlayan iş sözleşmesi, serbest meslek sözleşmesi gibi belgeler, aylık gelir belgesi vb." Örneğin Almanya geçinme ispatı ve adres gösterme koşulu ile 6 aydan 3 yıla kadar DG vizesi veriyor. Türkiye aylık 3000 dolar gelir, üniversite diploması, 6 aylık pasaport ispatı ile 1-3 yıl arası DG vizesi verebiliyor. Dijital Göçebelik bu alanı tercih edenler için elbette çeşitli avantajlar sunuyor. Örneğin yeni ülkeler görmek, yeni insanlarla tanışmak, farklı kültürel deneyimi yaşamak bir kişisel gelişim yolculuğu olarak değerlendirilebilir.

GENÇLER HUZUR İSTİYOR

Ülkemizin daha iyi konumlara ulaşabilmesi için yapılacak çok fazla iş var. Bunun için gençleri iyi yetiştirmek, onların kapasitelerini açığa çıkarabilmek, kanatlarını daha uzağa açabilmeleri için eğitim ve iş imkanları ile onlara alan açmamız gerekiyor.

Onların istek ve beklentilere cevap vermek, bunları dijital ortamlarda analiz etmek hatta aylık düzeli bir şekilde kamuoyu ile paylaşmak önemli bir adım olacaktır.

Gençler umut istiyor, güven ve huzur istiyor.

Gençlerin bakış açısı ülkemizin geleceği için çok mühimdir. İdealist, üretken, cesur ve vatansever gençler bizi dünyada lider konuma getirir. Atatürk ne de güzel söylemiş.

"Gençler! Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç kuşakların anlayış ve enerjisine bağlanmıştır."