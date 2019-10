Meşhur Batman serisini o derece popüler kılan, biraz da baş düşmanı Joker'dir.

Yüzü bir palyaço maskesini andıran bu popüler kötünün geçmişi hakkında çok şey bilmediğimiz için kendisine karşı özel bir sempati de duymayız.

İlk kez Jack Nicholson gibi bir efsanenin elinde can bulurken onu izlemek keyifli olsa da, bu çevrimde Joker, daha bir çizgi film karakteri havasındaydı.



EFSANE OLMUŞTU



Erken yaşta dünyaya veda eden Heath Ledger'ın Joker yorumu ise daha incelikliydi ve genç oyuncuyu efsaneler arasına sokmuştu.

Kaldı ki, yönetmen Christopher Nolan'ın Batman serisininin, Batman'den çok kötü karakterlere odaklandığını söyleyebiliriz.



BATMAN SERİSİ DIŞINDA



Gelelim, Joker'in ilk kez Batman serisi dışında, bir anti kahraman olarak incelendiği 2019 yapımlı filme...

Aslında spoiler (sürpriz bozan) vermeden filmin orijinalitesini anlatmak mümkün değil gibi görünse de öyle değil...

Filmde kısa ama hayati bir rolde görünen usta oyuncu Robert de Niro, yine inandırıcı ama kendisini tekrar eden bir rolde.



HAYATININ İŞİ



Bana göre karizmatik oyuncuyu izlemek çok zevkli olsa da aslında hiçbir karakterde Robert de Niro dışında biri olmuyor.

Oysa Joaquin Phoenix için bunu söylemek mümkün değil.

Bu güne dek irili ufaklı pek çok karaktere başarıyla can veren Joaquin Phoenix, hasta ruhlu komedyen Arthur Fleck rolünde belki de hayatının işini çıkarmış.



ÇOK KİLO VERDİ



Film için çok kilo veren başarılı oyuncu, garip bir beden diline sahip olmanın bedelini de kaburgalarını kırarak ödemiş.

Kaos içindeki bir metropol şehrinde palyaçoluk yapan Fleck, annesiyle yaşayan, bağ kurma sorunu olan biridir. En büyük hayali, stand up komedyeni olmaktır. Arthur'un bir de zihinsel sorunu vardır.

Strese girdiğinde, durdurulamaz tuhaf kahkahalar atar. Bu yüzden toplumca tuhaf bulunup dışlanmaktadır.

Bir de üstüne üstlük işten atılır.

Annesi de hastaneye kaldırılınca, Arthur'un dayanacak bir kimsesi kalmaz. Genç adam, çılgınlığın o ince sınırını aşar.



FİLM KASVETLİ AMA...



Film, kasvetli ama bir an bile sıkmıyor. Baş karakteri, yıllarca kötü biri olarak bilinen biri olsa da, yönetmen bizi Arthur'un tüm hikayesine tanık ediyor.

Böylece Arthur'un Joker'e dönüşmek dışında bir çaresi olmadığını da görüyor ve tüm yaptıklarına rağmen ona kızamıyorsunuz.



DÖNÜŞÜM HİKAYESİ



Joker, toplumun tüm ikiyüzlülüğü ve çarpıklığını gösteren bir kahkaha aynasından başka bir şey değil artık... Çok sevdiğim bir söz var, "Birinin tüm hikayesini bilmeden onu tanımanız mümkün değildir.

Birini gerçekten tandığınızda ise ondan nefret etmeniz mümkün değildir." Joker işte böyle bir dönüşüm hikayesi... Belki içinizde empati adına yepyeni pencereler açabilecek türden bir yapım...