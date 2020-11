Dünya hızla değişiyor. Özellikle toplumsal ve kültürel kodlar. Tabii bu değişim içinde iyi de var, kötü de.

Son yıllarda ABD'de bir 'kültürel çeşitlilik' kuralı var. Yazılı olmasa da uygulanan bir şey. Özellikle medya, toplumda dezavantajlı görülen kadın, eşcinsel ya da farklı ırktan insanlara (buradan özellikle son dönem yaşananlarla siyahi ırkı anlamalısınız.) eğilmeye, onlara daha çok rol vermeye, ya da popüler deyimle, pozitif ayrımcılık yapmaya başladı.



ÖLÇÜLÜ OLMAK

Normalde, insani olarak buna sevinmeliyiz.

Ancak ben yapılan her şeyin ölçülü yapılması gerektiğini düşünen biriyim.

Burada her zaman şu kuralım devreye girer: 'Haddini aşan, zıddına ulaşır.' Bu çok değerli söz, ölçüsüzce yapılan işlerin, abartılı hareketlerin hep arzulananın tam tersi sonuçlar vermesidir. Bu noktada sevgi nefrete bile dönebilir.

Son dönemin (ismi lazım değil) en popüler dijital (film-dizi) paylaşım platformunda dikkatimi çeken bir husus var. Harika konulu filmler, çuvalla para harcanmış, yıldız aktörler var ama bu aktör/aktrisin yanında, hep adı sanı duyulmamış, hatta oyunculuk yetenekleri de son derece sınırlı siyahi oyuncular yer alıyor. Neden? Sırf kültürel çeşitlilik ya da fırsat eşitliği adına bunu yapmanın bir anlamı var mı? Eğer böyle bir karakter öyküye gerekiyorsa yan değil ana karakter de olabilir. Denzel Washington gibi nice dev sanatçı var siyahi kontenjanından. Sırf politikanız uğruna bir öykünün akıcılığına neden zarar veriyorsunuz?



ÖZENDİRMEYE GIRIYOR

Bitmedi.

Eşcinsellik olgusunun dünyada geldiği nokta gerçekten dramatik farklılık arz ediyor. Bilgisayarın asıl mucidi Alan Turing gibi eşcinsel bilim insanlarının sırf cinsel tercihi suç olduğu için intiharından bugünlere...

Elbette bugün kazanılan demokratik haklar övgüye değer. Örneğin bildiğim kadarıyla Malezya'da bir filmde eşcinsel bir karaktere ancak filmin sonunda ölmesi (cezalandırma) şartıyla izin verilirmiş.

Oysa bugün eşcinsel karakterler sinemada başrollere kadar çıkabiliyor.

Buraya kadar sorun yok. Ancak iş özendirme noktasına vardığında sorun başlıyor. Bahsettiğim dijital platformdaki dizilere bakıyorum, neredeyse içinde eşcinsel karakter olmayan olmadığı gibi özellikle ana karakterler gerekli gereksiz (öyküye hizmet etmeyen şekilde) eşcinsel ilişki içine sokuluyor. Bu da hakikaten platformun amacı hakkında ciddi soru işaretlerine yol açıyor. Acaba burada bir tür toplum mühendisliği mi yapılıyor?

Benim gibi her tercihe saygılı birine bile böyle bir yazı kaleme aldırmak, pozitif ayrımcılık yapmak istediğiniz kitleye ne kazandıracak? Haddini aşıp zıddını buldurma bu olsa gerek...