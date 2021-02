FACEBOOK

Ayol ilkokul arkadaşımı buldum!' (Sanki pek eksikliği çekilen biriydi) nidaları arasında girdiğimiz, bir tür interaktif okul yıllığı gibi işe başlayan Facebook, nicesinin atası oldu. Sahibini de dünyanın en zenginleri arasına soktu. Bana kalırsa bu uygulama, içlerinde en iyisi, en kullanışlısıydı çünkü hem yazı, hem video, hem resim paylaşabiliyordun ve sınırı sen belirliyordun... Tek eksiği vardı belki de, 5000 arkadaş sınırı. Kimin 5000 arkadaşı vardı ki? Tanışı bile yoktu o kadar ama bize yetmemişti. Çünkü popülarite için sınır olmamalıydı.

Bugün teknolojiye zor adapte olan ninelerle dedeleri de bünyesine eklemleyen Facebook, böylece sonunu da hazırlamış oldu çünkü akrabasını burada yorum yazarken görmek istemeyen genç kesim -ki teknolojinin öncü aktörü onlar- , sıcak ülkelere kaçan göçmen kuşlar gibi bu mecrayı terk ettiler. Hala amatör yazar ve şairlerin en sevdiği alan olan Facebook, Korona salgınından sonra da neredeyse vefat ilanları sayfasına dönüştü. Özellikle vefat eden kişilerin hesaplarını kapatmadan gitmesi ve artlarından kimsenin de bu işi yapmaması sonucunda bugün belki de Facebook nüfusunun onda birini ölmüş insanların hesapları oluşturuyor.



TWITTER

İsmini kuş cıvıltısından alan bu uygulama, halen popülaritesini sürdürmekle birlikte Facebook'a göre çok daha siyasi içerikli ve sert paylaşımlar yapılmasıyla ünlü. Özellikle bazı devrim ve kalkışma hareketlerini de örgütleyen ya da tetikleyen uygulama olarak da anılıyor. Ben buraya bir türlü alışamadım. İki sebepten:

1. Gönderilerimin bilmem kaç karakterle sınırlandırılması benim karakterime uymadı.

2. Uygulamanın yapısı, sizin ünlülerin hesabına da erişiminize imkan veriyor. Popüler olan tüm kullanıcılar, buradan siyasi ve ünlülere sallayarak bilinir oluyor. Dolayısıyla insanlara 'çakarak' elde edilen bir popülarite, benim yaşam anlayışıma hitap etmedi.

Bu sebeplerden Twitter hesabımda hep sınırlı takipçi ve az sayıda paylaşım yer aldı.



İNSTAGRAM

İlk başta sadece fotoğraf paylaşma uygulaması olarak gördüğüm İnstagram'ı sevmedim. Burada da sözel paylaşımınızda (Twitter kadar olmasa da bir miktar) sınır vardı. Daha sonra kullanım kolaylığı ve popülerliği ile benim de bugün en çok kullandığım ve video paylaştığım mecra oldu.

İnstagram kullanıcısı siyasiden çok popüler olana ilgi gösteriyordu.

Hobiler, yemek, aşk, seyahat vs...

Özellikle Korona dönemimde yapılan canlı yayınlar, İnstagram'ı sosyal medyanın en popüler alanı haline getirdi. Ancak bu dönemden sonra özellikle meslek erbabının reklamlarını buraya kaydırması sonucu, uygulama iyice ticari bir hüviyete bürünerek yazılımını değiştirdi. Bu da uygulamayı para harcamayanın sesinin az duyulabildiği bir reklam çölüne dönüştürdü.

CLUBHOUSE

İnsanların canlı odalarda sohbetler yaptığı ve bir tür -görüntüsüz- ama sesli chat odası hüviyetinde olan bu yeni format, çok ilgimi çekti.

Henüz sadece davetiye ile girilebilen Clubhouse'un tiryakisi olmak üzereyim. Geyik muhabbetinden uzay muhabbetine, Korona sürecinde işletme yatırımlarından yılın en iyi koku filmi önerilerine kadar hemen her konuda yüzlerce sohbet odasının bulunduğu ve size söz verildiğinde bir ünlüyle bile konuşabileceğiniz bu uygulama, şu an için katılımcılarının uygarlığı ve ölçülü konuşmasıyla da dikkatimi çekiyor. Bir şeyler yaparken öğrenmek için Clubhouse dinlemekten keyiflisi yok. Umarım bunun da suyunu çıkarmayız.