İstanbul notları

Son yaptığım İstanbul seyahatinden notlar: Taksim, Cadde, Ortaköy ve Bebek gibi eğlence ve toplanma noktalarının artık çok ciddi rakipleri var.

Hoş, bunların bazıları sonradan yapılan yerler olduğundan tarih ya da doğa olarak saydıklarımızın rakibi olamayabilirlerse de yine de ciddi seçenek oluşturuyorlar.

KARAKÖY

- Karaköy, hem tarihi bir semt olması hem de modernize edilmesi sebebiyle geçtiğimiz yıllarda iyi bir alternatif olmuştu. Ara sokaklardaki irili ufaklı sevimli kafeler gerçekten kimlik sahibiydi ama bu yıl o kimliği biraz kaybetmiş. Pazar akşamı karşılıklı bangır bangır müzik yapan işletmelerde 'kriz var' düşüncesine inat oturulacak yer yoktu. İnsanlar üst üsteydi ancak zaten benim Karaköy tercihim hep aynı olmuştur. Novotel'in terasında bulunan şık Mürver, harika manzarası, başarılı mutfağı ve enfes kokteylleri ile herkesi memnun edebilecek bir seçimdir. Yeni olan Karaköy değil zaten. Artık onun devamı gibi kalmış olan Galataport...

-Liman/ avm/ yaşam alanı konseptindeki yapı, limana yanaşmış olan dünyanın en büyük yolcu gemisi ile dikkat çekiyor. Deniz kıyısı ağırlıklı olarak şık restoranlarla dolu hatta bazılarında sıra bekleniyor. Biz Roka restoranda karar kıldık. Buradaki Uzakdoğu lezzetlerini tattık. Limanın iç caddelerinde de alışveriş mağazalarının keyfini çıkarabilirsiniz.

UYDU SEHIR GIBI

-Vadi İstanbul projesi beni hayli şaşırttı.

Gerisi orman olan proje gerçekten dev gibi... İçinde lüks konutlar, avm, yiyecek içecek işletmeleri, hatta hastane ve bir de üniversite bulunuyor ki bunlar sadece benim görebildiklerim...

Geniş sokaklarında lüks araçlar, çeşitli mağazalar var. Restoranların neredeyse hiçbirinde rezervasyonsuz hafta sonu yer bulabilmek mümkün değil. Japon mutfağının hastası olan bu satırların yazarı, orada da İnari omakase Restoranı denedi.

Bütçe çok sorun değilse mutlaka öneriyorum. Japon mutfağının damak tadı klasik mutfağımıza uymuyor ama damak eğlencesi ve yeni deneyimler peşinde olanlar için bu mutfak mümbit bir alan sunuyor.

Sonuçta Vadi İstanbul, benzeri dev avmleri cüceleştiren bir proje. Sanki dünyanın büyük kısmı atom savaşında yok olmuş ve geri kalanları tatmin etmek için kurulmuş bir uydu şehir ya da dev bir uzay gemisi...

MÜTEVAZI BIR BÖLGE

-Son olarak Sütlüce'den bahsetmek isterim.

Miniatürk'ün de içinde bulunduğu muhit, Haliç kenarında; çok güzel olsa da görkemli olmayan, önceki saydıklarıma kıyasla kapitalizmin tamamen ele geçirmediği daha mütevazı bir bölge.

Kapitalizme yenilmeden bir görülesi...